Penélope Cruz regresa a la casita en el cuarto concierto de Bad Bunny en Madrid

La actriz española Penélope Cruz repitió por segunda vez una estadía en la famosa casita de Bad Bunny, al asistir a la cuarta función que la estrella global en el estadio Riyadh Air Metropolitano en Madrid.

Cruz ya había estado en la casita de la residencia Bad Bunny en la isla, el pasado 10 de agosto de 2025 en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot al asistir al popular “party” de marquesina. En esa ocasión estuvo además el reconocido actor español Javier Bardem.

De hecho, la actriz española fue la responsable de encender el festejo en la casita rosa con el grito que todos esperan en el concierto: “Acho PR es otra cosa”, seguido del tema “Voy a llevarte pa’ PR” del álbum DeBÍ TiRAR MáS FOTos, disco que le dio vida a la histórica residencia y a la gira mundial que realiza el artista.

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Cruz en esta ocasión no fue la que gritó la frase en el cuarto concierto de los 10 que presenta en Madrid, sino que se mantuvo como una de las invitadas a la casita junto su hermana, Mónica Cruz. Las hermanas Cruz se disfrutaron el concierto de uno de sus artistas favoritos.

1 / 22 | Así va la impresionante gira mundial de Bad Bunny en Europa . Con seis conciertos consecutivos en Barcelona, Lisboa y Madrid, Bad Bunny ha logrado reunir a más de 366,000 asistentes en menos de dos semanas. Fotos: Suministradas / Producción Bad Bunny - Suministrada 1 / 22 Así va la impresionante gira mundial de Bad Bunny en Europa Con seis conciertos consecutivos en Barcelona, Lisboa y Madrid, Bad Bunny ha logrado reunir a más de 366,000 asistentes en menos de dos semanas. Fotos: Suministradas / Producción Bad Bunny Suministrada Compartir

En España, es donde único se ha cuestionado la invitación de los asistentes a la casita, pese a se trata de un segundo escenario del espectáculo donde el equipo del artista tiene total discreción en la selección de los asistentes. En la casita también estuvo la influencer Gala González, Óscar Jaenada y la actriz Goya Toledo.