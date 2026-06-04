Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Penélope Cruz regresa a la casita en el cuarto concierto de Bad Bunny en Madrid

La actriz española estuvo acompañada de su hermana Mónica Cruz

4 de junio de 2026 - 9:23 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La actriz española fue una de las invitadas en el concierto de Bad Bunny en la residencia en el Coliseo de Puerto Rico. (Eric Rojas) (Suministrada)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

La actriz española Penélope Cruz repitió por segunda vez una estadía en la famosa casita de Bad Bunny, al asistir a la cuarta función que la estrella global en el estadio Riyadh Air Metropolitano en Madrid.

RELACIONADAS

Cruz ya había estado en la casita de la residencia Bad Bunny en la isla, el pasado 10 de agosto de 2025 en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot al asistir al popular “party” de marquesina. En esa ocasión estuvo además el reconocido actor español Javier Bardem.

De hecho, la actriz española fue la responsable de encender el festejo en la casita rosa con el grito que todos esperan en el concierto: “Acho PR es otra cosa”, seguido del tema “Voy a llevarte pa’ PR” del álbum DeBÍ TiRAR MáS FOTos, disco que le dio vida a la histórica residencia y a la gira mundial que realiza el artista.

Cruz en esta ocasión no fue la que gritó la frase en el cuarto concierto de los 10 que presenta en Madrid, sino que se mantuvo como una de las invitadas a la casita junto su hermana, Mónica Cruz. Las hermanas Cruz se disfrutaron el concierto de uno de sus artistas favoritos.

Con seis conciertos consecutivos en Barcelona, Lisboa y Madrid, Bad Bunny ha logrado reunir a más de 366,000 asistentes en menos de dos semanas. Fotos: Suministradas / Producción Bad BunnyBad Bunny inició la gira con dos presentaciones en el Estadi Olímpic Lluís Companys en Barcelona. Bad Bunny presentó una producción que celebró la riqueza musical y cultural de Puerto Rico a escala de estadio, fusionando reguetón, salsa, plena y bomba con los éxitos globales que han definido su carrera.
1 / 22 | Así va la impresionante gira mundial de Bad Bunny en Europa . Con seis conciertos consecutivos en Barcelona, Lisboa y Madrid, Bad Bunny ha logrado reunir a más de 366,000 asistentes en menos de dos semanas. Fotos: Suministradas / Producción Bad Bunny - Suministrada

En España, es donde único se ha cuestionado la invitación de los asistentes a la casita, pese a se trata de un segundo escenario del espectáculo donde el equipo del artista tiene total discreción en la selección de los asistentes. En la casita también estuvo la influencer Gala González, Óscar Jaenada y la actriz Goya Toledo.

El cuarto concierto de Bad Bunny integró la canción exclusiva “Como antes” para el disfrute de la audiencia en Madrid.

Tags
Bad BunnyPenélope CruzConciertosMadrid
ACERCA DEL AUTOR
Damaris Hernández Mercado
Damaris Hernández MercadoArrow Icon
Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 4 de junio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: