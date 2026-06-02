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Desde la Feria del Libro de Madrid: “Bad Bunny es un embajador puertorriqueño extraoficial”

El cantante ha logrado que la variante dialectal boricua se popularice en toda Latinoamérica

2 de junio de 2026 - 4:39 PM

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Bad Bunny en Lisboa. (Suministrada)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Madrid - Bad Bunny es un “embajador puertorriqueño extraoficial” y se ha convertido en un agente difusor incluso más importante que la literatura boricua, declaró este martes Fernando Feliú, catedrático del Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Puerto Rico, en el marco de la Feria del Libro de Madrid.

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Durante una charla en la feria, Feliú confirmó lo que El Conejo Malo ya mencionaba en “La mudanza”, canción de su último álbum, “Debí tirar más fotos”: “En el mundo entero ya conocen mi dialecto, mi jerga”.

A su juicio, el cantante ha logrado que la variante dialectal boricua se popularice en toda Latinoamérica.

Un ejemplo es la palabra “jangueo”, que proviene de la expresión en inglés “hang out” (pasar el rato) y que se ha adoptado en países en los que hasta hace pocos años no era común.

El investigador confesó no ser fanático de la música del reguetonero, pero destacó su liderazgo y poder de convocatoria.

“Es un genio del márketing”, expresó durante la charla “La influencia del español de Puerto Rico: un torrente de creatividad y reivindicación”, que tuvo lugar en el Pabellón Iberoamericano del evento literario más grande de la capital española.

Feliú explicó que, en el ambiente político actual de Estados Unidos, crear y hablar en español “es un acto de resistencia”.

El experto mencionó que artistas como Ricky Martin y Daddy Yankee ya habían alcanzado la fama internacional en español, pero considera que lo logrado por el músico de 32 años no tiene precedentes.

“Lo que más me interesa de Bad Bunny no es él, es lo que viene ahora”, sostuvo Feliú, porque Benito Antonio “se ha apropiado” de la estética identitaria de la isla y también ha posicionado a Puerto Rico en el mapa de lo turístico, musical y político.

Españoles hacen “la ola” por Bad Bunny en Madrid

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Benito hizo vibrar el estadio Riyadh Air Metropolitano con su gira “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”.

Tanto Feliú como el español Endika Baráñez, profesor de la Universidad del País Vasco y especialista en literatura hispano-caribeña, repasaron la presencia de la cultura de Puerto Rico en el tiempo hasta llegar al impacto mundial de Bad Bunny, quien provocó un aumento de las clases de español en Duolingo.

Además, Bad Bunny demostró que el español no es ya una lengua de barrio en EEUU, ya que cantó y habló en español durante el espectáculo del descanso de la última Super Bowl, según Feliú.

Con seis conciertos consecutivos en Barcelona, Lisboa y Madrid, Bad Bunny ha logrado reunir a más de 366,000 asistentes en menos de dos semanas. Fotos: Suministradas / Producción Bad BunnyBad Bunny inició la gira con dos presentaciones en el Estadi Olímpic Lluís Companys en Barcelona. Bad Bunny presentó una producción que celebró la riqueza musical y cultural de Puerto Rico a escala de estadio, fusionando reguetón, salsa, plena y bomba con los éxitos globales que han definido su carrera.
1 / 22 | Así va la impresionante gira mundial de Bad Bunny en Europa . Con seis conciertos consecutivos en Barcelona, Lisboa y Madrid, Bad Bunny ha logrado reunir a más de 366,000 asistentes en menos de dos semanas. Fotos: Suministradas / Producción Bad Bunny - Suministrada

Y Baráñez subrayó que, después de su viaje a Puerto Rico en 2016, en España no se sabía mucho de esta isla, pero ahora sus alumnos usan palabras boricuas como “jangueo”.

Como parte de la gira mundial “Debí tirar más fotos”, Bad Bunny se encuentra en Madrid, ciudad en la que dará un total de diez conciertos para unos 600,000 asistentes.

En video: los mensajes escondidos del show de Bad Bunny en el Super Bowl

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Mira los poderosos momentos que Benito presentó al mundo en su extraordinario espectáculo.

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MadridBad Bunny
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EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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