Flautista Néstor Torres da un adelanto de su “The Poet’s Revolution” en Caguas

El flautista puertorriqueño y ganador del Latin Grammy, Néstor Torres, se presentará en concierto en una única función el sábado, 1 de agosto, a las 7:00 p.m., con su espectáculo “Néstor Torres: Flauta y Mucho Más”, en Moneró Café Teatro & Bar.

Bajo la producción de EN-PAREJA-2 INC., la velada promete transportar al público a través de un recorrido musical que fusiona el jazz, la música clásica, los ritmos latinos y la poesía. El concierto será además una oportunidad para disfrutar de un adelanto de “The Poet’s Revolution”, la nueva propuesta artística con la que el músico inicia una de las etapas más personales y trascendentales de su carrera.

El flautista puertorriqueño de fama internacional, ganador del Grammy y con un extenso catálogo de producciones musicales, ofrecerá un repertorio que unirá el jazz, el inconfundible sonido de su flauta y la poesía, incluyendo parte del contenido de su próxima producción, “The Poet’s Revolution”, cuyo lanzamiento oficial está programado para septiembre.

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Con más de cuatro décadas de trayectoria internacional, Torres se ha consolidado como uno de los flautistas más importantes de Puerto Rico y del mundo. Su inconfundible estilo ha cautivado a audiencias en los cinco continentes gracias a una propuesta que combina virtuosismo, sensibilidad y una constante búsqueda por tender puentes entre culturas a través de la música.

Su catálogo musical incluye reconocidas producciones como “My Alma Latina”, “Nouveau Latino”, “Jazz Flute Traditions”, “Dances”, “Prayers & Meditations for Peace” y “Del Caribe, Soy”, un proyecto de música clásica que reúne obras de destacados compositores del Caribe y Latinoamérica.

Durante su carrera ha compartido escenario y estudio con figuras de la talla de Herbie Hancock, Wayne Shorter, Tito Puente, Gloria Estefan, Kenny Loggins y Dave Matthews, además de presentarse como solista invitado junto a importantes orquestas sinfónicas de América, Europa y Asia.

Su proyecto “The Poet’s Revolution” revela por primera vez una faceta poco conocida del artista: la poesía. Escrita hace más de dos décadas y con lanzamiento oficial programado para septiembre, la obra propone una reflexión sobre la transformación interior, la responsabilidad individual y la compasión como motores de cambio para la sociedad. Producido y grabado íntegramente en Puerto Rico, el proyecto representa una declaración artística y humanista en la que Torres une su voz como músico y poeta.

El concierto “Néstor Torres: Flauta y Mucho Más” permitirá al público disfrutar de una experiencia cercana e íntima, donde el sonido de la flauta, el jazz, la improvisación y la poesía se entrelazarán para ofrecer una presentación diferente, emotiva e inspiradora.