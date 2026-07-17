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Flautista Néstor Torres da un adelanto de su “The Poet’s Revolution” en Caguas

Presentará un concierto único el 1 de agosto

17 de julio de 2026 - 4:14 PM

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Flautista Néstor Torres (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El flautista puertorriqueño y ganador del Latin Grammy, Néstor Torres, se presentará en concierto en una única función el sábado, 1 de agosto, a las 7:00 p.m., con su espectáculo “Néstor Torres: Flauta y Mucho Más”, en Moneró Café Teatro & Bar.

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Bajo la producción de EN-PAREJA-2 INC., la velada promete transportar al público a través de un recorrido musical que fusiona el jazz, la música clásica, los ritmos latinos y la poesía. El concierto será además una oportunidad para disfrutar de un adelanto de “The Poet’s Revolution”, la nueva propuesta artística con la que el músico inicia una de las etapas más personales y trascendentales de su carrera.

El flautista puertorriqueño de fama internacional, ganador del Grammy y con un extenso catálogo de producciones musicales, ofrecerá un repertorio que unirá el jazz, el inconfundible sonido de su flauta y la poesía, incluyendo parte del contenido de su próxima producción, “The Poet’s Revolution”, cuyo lanzamiento oficial está programado para septiembre.

Con más de cuatro décadas de trayectoria internacional, Torres se ha consolidado como uno de los flautistas más importantes de Puerto Rico y del mundo. Su inconfundible estilo ha cautivado a audiencias en los cinco continentes gracias a una propuesta que combina virtuosismo, sensibilidad y una constante búsqueda por tender puentes entre culturas a través de la música.

Su catálogo musical incluye reconocidas producciones como “My Alma Latina”, “Nouveau Latino”, “Jazz Flute Traditions”, “Dances”, “Prayers & Meditations for Peace” y “Del Caribe, Soy”, un proyecto de música clásica que reúne obras de destacados compositores del Caribe y Latinoamérica.

Durante su carrera ha compartido escenario y estudio con figuras de la talla de Herbie Hancock, Wayne Shorter, Tito Puente, Gloria Estefan, Kenny Loggins y Dave Matthews, además de presentarse como solista invitado junto a importantes orquestas sinfónicas de América, Europa y Asia.

Su proyecto “The Poet’s Revolution” revela por primera vez una faceta poco conocida del artista: la poesía. Escrita hace más de dos décadas y con lanzamiento oficial programado para septiembre, la obra propone una reflexión sobre la transformación interior, la responsabilidad individual y la compasión como motores de cambio para la sociedad. Producido y grabado íntegramente en Puerto Rico, el proyecto representa una declaración artística y humanista en la que Torres une su voz como músico y poeta.

El concierto “Néstor Torres: Flauta y Mucho Más” permitirá al público disfrutar de una experiencia cercana e íntima, donde el sonido de la flauta, el jazz, la improvisación y la poesía se entrelazarán para ofrecer una presentación diferente, emotiva e inspiradora.

El concierto, que presentará algunos de los temas más representativos de la carrera de Torres, se llevará a cabo el sábado, 1 de agosto, a las 7:00 p.m., en Moneró Café Teatro & Bar, ubicado en el tercer nivel del Centro de Bellas Artes de Caguas. Los boletos ya están disponibles en Ticketera.

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Néstor TorresJazz
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