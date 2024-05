Néstor Torres sobre su homenaje en el JazzFest: “Es uno de los eventos más importantes en mi carrera y en mi vida”

Hay algo mágico en ese sonido. Es agudo, un tanto metálico y sumamente melódico. Puede resultar extraño ver el instrumento y pensar en cómo de un tubo que se agarra de lado y medio apartado del rostro, puede salir música tan hermosa. Pero, para Néstor Torres ni la forma ni el sonido del instrumento parecieron extraños nunca. De hecho, piensa que la flauta traversa lo escogió a él, y no al revés.

Era solo un niño cuando, pero siendo su padre músico, su vida estaba ya desde ese punto, de cierto modo, predestinada. Aunque tocó otros instrumentos, fue la flauta el que lo convirtió en uno de los músicos más destacados de su generación y por lo que será homenajeado en la edición más reciente del Puerto Rico JazzFest.

De su cargada agenda de trabajo, Néstor saca unos minutos para dialogar con este medio y para reflexionar sobre lo que ha sido su carrera hasta este punto de su vida. Todo comienza con una llamada.

“Perdona la demora”, comienza diciendo. “Es que estoy en Colombia ahora mismo, y acá hay una hora de diferencia y se confunde uno”, explica, su voz suave y sincera.

—¿Cómo se siente sobre este homenaje que le estarán haciendo en el JazzFest?

“Estoy súper emocionado y honrado. Yo he tenido el privilegio de recibir muchos reconocimientos, incluyendo el Grammy Latino y muchas nominaciones a través de los años. Me han dedicado muchos días en muchos sitios, pero el sentimiento de agradecimiento y de emoción que he tenido desde que supe que me están dedicando el JazzFest no se compara. Para mí, este es uno de los eventos más importantes en mi carrera y en mi vida, sin duda”.

—¿Cómo cree que ha evolucionado el género del jazz desde que usted inició su carrera hasta ahora?

“El jazz un género tan amplio y tan subjetivo. Por una perspectiva, está el elemento del lenguaje de lo que viene siendo el jazz tradicional. Cuando pensamos en Louis Armstrong, Charlie Parker, John Coltrane, Miles Davis y por esa línea nuestros compañeros puertorriqueños Miguel Zenón, David Sánchez. Estoy hablando de dos compañeros que han sido ambos honrados. Primero este David Sánchez y luego Miguel. Entonces tenemos el otro jazz, ya un jazz latino, como la propuesta de Charlie Sepúlveda. Entonces, el jazz de Néstor Torres es un jazz ecléctico, diverso, de muchas otras influencias, como hay muchos otros artistas. Pero más allá de darte una explicación específica de la evolución del jazz en estos últimos años, te estoy dando ejemplos de artistas que están haciendo propuestas nuevas. El jazz es eso. Cómo cada artista puede manifestarse en su individualidad. En lo que se refiere al alcance que tiene el género, al público en general, al público puertorriqueño en específico, eso es siempre un reto y una búsqueda. De mi parte, lo más importante es comunicarme con el público. Lo más importante para mí es utilizar mi talento, mi música para poder inspirar, poder establecer un diálogo de corazones con el público”.

—¿Qué lo lleva a escoger la flauta como su instrumento de formación musical y cómo encuentra su voz musical a través de este instrumento?

“Mi encuentro con la flauta, más allá de un encuentro casual, fue un encuentro causal. Mi papá era músico y él es mi influencia más importante. Y por ser hijo de músico, yo siempre estaba rodeado de instrumentos. Yo empecé de niño, de hecho, a los cinco años tocando batería. Todos estos instrumentos eran muy familiares, muy del diario vivir para mí. Cuando mis primos deciden ingresar a la Escuela Libre de Música, a mí me da la fiebre ir también, y en el momento en que llené el formulario para decir qué instrumento quieres aprender, yo de niño no me veía estudiando la batería con cierto de nivel de musicalidad. Si iba a estudiar un instrumento tenía que hacer música, de notas. Y estaba así pensando ‘caramba, no sé’. Y así, levanto los ojos y veo las fotos que están encima de la pizarra y vi la de una flauta. Pensé que era diferente y decidí estudiar eso, porque detonó dos recuerdos. Uno de cuando la Sinfónica de Puerto Rico vino al área oeste y tocaron parte del concierto de ‘Pedro y el lobo’, de Prokófiev. Y otro recuerdo de cuando mi mamá fue a visitar a una amiga, cuyo esposo era músico, y yo de niñito, me recuerdo que este señor de pelo blanco y camiseta, con un bombillo y un atril pequeñito estudiando flauta. Como que esas cosas detonaron mi interés en estudiar la flauta”.

—¿Pensó en algún momento que tocar este instrumento lo llevaría hasta donde lo ha llevado?

“No, en ningún momento, porque yo no tracé carrera. Yo siempre estaba en el presente. La flauta en sí, especialmente en Puerto Rico en aquel momento, no se veía como un instrumento donde uno pudiera trazar una carrera, versus un trompetista, un bajista, un saxofonista o un pianista. Pero nada, yo quería estudiarlo y me dio por eso. Entonces, tuve la grandísima fortuna de que en ese momento, cuando mi familia decide mudarse a Nueva York, en el apogeo de los años 70 de la salsa, el género de la charanga era un género muy popular en Nueva York, en Colombia y en África. Tuve la oportunidad de trabajar empezando, de jovencito, como flautista en orquestas de charanga. Y ahí es donde yo empiezo, aun antes de improvisar. Yo tocaba un poquito de jazz, así como que quien no quiere la cosa, pero en realidad aprendí a improvisar en el género de charanga antes que nada. Terminé tocando con este grupo que se llamaba Hansel y Raúl, y ellos se mudan a Miami. De ahí yo me mudó con ellos porque el frío y la hostilidad de Nueva York no me gustaban. Vengo a Miami trabajando con ellos hasta que dejaron de trabajar. Empecé a ir a restaurantes, ir a parques, y poquito a poco fue que se desarrolló mi carrera como solista. O sea una cosa muy orgánica”.

—¿Qué consejo le daría a otros músicos puertorriqueños que quisieran formarse en la vía del jazz?