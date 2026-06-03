Viral reacción: Actor de “Stranger Things” visita la casita de Bad Bunny en Madrid

La casita de Bad Bunny en el estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid, contó en el concierto de ayer, con la sorpresiva aparición del actor estadounidense Noah Schnapp, conocido mundialmente por interpretar a Will Byers en la serie de Netflix “Stranger Things”.

Videos compartidos por asistentes y medios españoles captaron al actor disfrutando de la experiencia desde la famosa estructura inspirada en una casa tradicional puertorriqueña que forma parte de la escenografía de la gira “Debí Tirar Más Fotos World Tour”.

Su reacción al encontrarse con Bad Bunny fue uno de los momentos más comentados de la noche en redes sociales. Al tenerlo al lado, la incredulidad se apoderó del actor, quien no pudo contener su emoción al tenerlo tan cerca según los vídeos circulados en las redes sociales.

@elespanolcom 🔴😱🎦 La comentada reacción del actor de Stranger Things, Noah Schnapp, al ver a Bad Bunny entrando en La Casita y pasando a centímetros de él. La tercera noche de Bad Bunny en Madrid dejó una imagen especialmente comentada en redes: la presencia del actor Noah Schnapp, conocido por su papel en Stranger Things, entre los invitados de La Casita, el espacio escénico que el artista puertorriqueño ha incorporado a su gira. 🎥 Vídeo de @Sascha E. Schlothauer #noahschnapp #strangerthings #badbunny #madrid #lacasita ♬ sonido original - EL ESPAÑOL 🦁

En otros vídeos se le vio bailando y hasta gritando “te amo” al cantante.

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La presencia de Schnapp se sumó a la de otras figuras invitadas a la casita, entre ellas el exfutbolista brasileño Marcelo, la influencer española Lola Lolita y el futbolista marroquí Achraf Hakimi.

Medios reportan una casita distinta

La velada también llamó la atención por los cambios observados en la composición de las personas seleccionadas para ocupar la casita, un espacio que durante las primeras fechas de la gira en España generó críticas por la aparente predominancia de personas que respondían a estándares tradicionales de belleza.

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Según reportó el diario español El País, durante el concierto del martes se observó una mayor diversidad entre los invitados, incluyendo mujeres de distintas edades, tallas y características físicas, además de una participación masculina más visible que en noches anteriores. El medio señaló que estos cambios ocurrieron después de varios días de debate en redes sociales sobre la representatividad del espacio.