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Viral reacción: Actor de “Stranger Things” visita la casita de Bad Bunny en Madrid

Luego de las críticas, medios españoles reportaron mayor diversidad en la zona VIP del concierto

3 de junio de 2026 - 10:53 AM

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Bad Bunny en la casita. (Artist)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La casita de Bad Bunny en el estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid, contó en el concierto de ayer, con la sorpresiva aparición del actor estadounidense Noah Schnapp, conocido mundialmente por interpretar a Will Byers en la serie de Netflix “Stranger Things”.

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Videos compartidos por asistentes y medios españoles captaron al actor disfrutando de la experiencia desde la famosa estructura inspirada en una casa tradicional puertorriqueña que forma parte de la escenografía de la gira “Debí Tirar Más Fotos World Tour”.

Su reacción al encontrarse con Bad Bunny fue uno de los momentos más comentados de la noche en redes sociales. Al tenerlo al lado, la incredulidad se apoderó del actor, quien no pudo contener su emoción al tenerlo tan cerca según los vídeos circulados en las redes sociales.

@elespanolcom

🔴😱🎦 La comentada reacción del actor de Stranger Things, Noah Schnapp, al ver a Bad Bunny entrando en La Casita y pasando a centímetros de él. La tercera noche de Bad Bunny en Madrid dejó una imagen especialmente comentada en redes: la presencia del actor Noah Schnapp, conocido por su papel en Stranger Things, entre los invitados de La Casita, el espacio escénico que el artista puertorriqueño ha incorporado a su gira. 🎥 Vídeo de @Sascha E. Schlothauer #noahschnapp #strangerthings #badbunny #madrid #lacasita

♬ sonido original - EL ESPAÑOL 🦁

En otros vídeos se le vio bailando y hasta gritando “te amo” al cantante.

@noeliamoree

WILL DE STRANGER THINGS PERREANDO CON BAD BUNNY 😱🐰 #badbunny #noahschnapp

♬ sonido original - Noelia More

La presencia de Schnapp se sumó a la de otras figuras invitadas a la casita, entre ellas el exfutbolista brasileño Marcelo, la influencer española Lola Lolita y el futbolista marroquí Achraf Hakimi.

Medios reportan una casita distinta

La velada también llamó la atención por los cambios observados en la composición de las personas seleccionadas para ocupar la casita, un espacio que durante las primeras fechas de la gira en España generó críticas por la aparente predominancia de personas que respondían a estándares tradicionales de belleza.

Con seis conciertos consecutivos en Barcelona, Lisboa y Madrid, Bad Bunny ha logrado reunir a más de 366,000 asistentes en menos de dos semanas. Fotos: Suministradas / Producción Bad BunnyBad Bunny inició la gira con dos presentaciones en el Estadi Olímpic Lluís Companys en Barcelona. Bad Bunny presentó una producción que celebró la riqueza musical y cultural de Puerto Rico a escala de estadio, fusionando reguetón, salsa, plena y bomba con los éxitos globales que han definido su carrera.
1 / 22 | Así va la impresionante gira mundial de Bad Bunny en Europa . Con seis conciertos consecutivos en Barcelona, Lisboa y Madrid, Bad Bunny ha logrado reunir a más de 366,000 asistentes en menos de dos semanas. Fotos: Suministradas / Producción Bad Bunny - Suministrada

Según reportó el diario español El País, durante el concierto del martes se observó una mayor diversidad entre los invitados, incluyendo mujeres de distintas edades, tallas y características físicas, además de una participación masculina más visible que en noches anteriores. El medio señaló que estos cambios ocurrieron después de varios días de debate en redes sociales sobre la representatividad del espacio.

De hecho, el comunicador Javier Hoyos también compartió su apreciación sobre mayor cantidad de hombres, y mujeres de diferentes edades y perfiles en la función del martes.

@javihoyosmartinez

Bad Bunny responde a las críticas: distintos perfiles en la casita. Además de famosos: Marcelo, Achrad Hakimi, Noah Schnapp (Stranger things) #badbunny #noahschnapp #strangerthings #marcelo

♬ sonido original - JaviHoyos

Tags
Stranger ThingsNetflixMadridBad Bunny
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