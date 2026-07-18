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Desalojan concierto de Bad Bunny en Milán por fuerte temporal

Tuvo que detener la música y los bailes durante diez minutos a la espera de que cesara la lluvia

18 de julio de 2026 - 5:50 PM

Updated At

Actualizado el 18 de julio de 2026 - 6:03 PM

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Un fuerte temporal de lluvia y granizo obligó este sábado a evacuar el segundo y último concierto de Bad Bunny en la ciudad italiana de Milán, al norte de Italia, en el que participaban decenas de miles de personas.
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Roma- Un fuerte temporal de lluvia y granizo obligó este sábado a evacuar el segundo y último concierto de Bad Bunny en la ciudad italiana de Milán, al norte de Italia, en el que participaban decenas de miles de personas.

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La segunda cita milanesa del tour mundial ‘Debí tirar más fotos’, la única en Italia, había sido organizada en el Hipódromo SNAI La Maura, en la periferia de la ciudad.

Un fuerte temporal de lluvia y granizo obligó este sábado a evacuar el segundo y último concierto de Bad Bunny en la ciudad italiana de Milán, al norte de Italia, en el que participaban decenas de miles de personas.
Un fuerte temporal de lluvia y granizo obligó este sábado a evacuar el segundo y último concierto de Bad Bunny en la ciudad italiana de Milán, al norte de Italia, en el que participaban decenas de miles de personas.

Poco después de que diera inicio, a las 8:00 p.m., hora local, el artista puertorriqueño tuvo que detener la música y los bailes durante diez minutos a la espera de que cesara la lluvia, según adelantaron los medios locales.

Sin embargo, al intensificarse el temporal el concierto tuvo que ser interrumpido, obligando a las autoridades a evacuar el recinto en el que se habían congregado alrededor de 80,000 personas.

Algunos de los asistentes publicaron videos en las redes sociales en los que mostraban su salida inmediata del área del concierto y la cercana parada de metro abarrotada de personas.

Un fuerte temporal de lluvia y granizo obligó este sábado a evacuar el segundo y último concierto de Bad Bunny en la ciudad italiana de Milán, al norte de Italia, en el que participaban decenas de miles de personas.
Un fuerte temporal de lluvia y granizo obligó este sábado a evacuar el segundo y último concierto de Bad Bunny en la ciudad italiana de Milán, al norte de Italia, en el que participaban decenas de miles de personas.

En la evacuación intervinieron el cuerpo de Bomberos y los Servicios de Emergencia de Milán, entre otras autoridades.

La Protección Civil italiana había previsto ayer viernes temporales de “fuerte intensidad” a partir de hoy en las regiones del norte del país.

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Breaking NewsBad BunnyMilánItaliaLluviaGranizo
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EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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