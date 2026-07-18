Bad Bunny transforma Milán en territorio boricua

Milán se vistió de Puerto Rico la noche del viernes cuando Bad Bunny subió al escenario del Ippodromo SNAI La Maura para ofrecer el primero de sus dos conciertos en la ciudad italiana. Ante una multitud cercana a las 80,000 personas, el artista puertorriqueño transformó el recinto en una gran celebración de la cultura latina, en una de las paradas finales de su exitoso “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour”.

Según informaron varios medios locales, como Di Lei, desde los primeros acordes, quedó claro que no se trataba de un concierto convencional. La producción, al igual que en el resto de los conciertos de la gira, llevó a los asistentes a un viaje por las raíces de Bad Bunny, con una puesta en escena inspirada en Puerto Rico, músicos en vivo, bailes tradicionales y referencias constantes a la identidad boricua que ha marcado esta etapa de su carrera.

1 / 10 | Bad Bunny lleva su concierto hasta Italia. Miles de seguidores corearon en español éxitos como “Tití me preguntó” y “Me porto bonito”, demostrando el alcance global que ha alcanzado la música de Bad Bunny. EFE/EPA/MATTEO BAZZI - MATTEO BAZZI 1 / 10 Bad Bunny lleva su concierto hasta Italia Miles de seguidores corearon en español éxitos como “Tití me preguntó” y “Me porto bonito”, demostrando el alcance global que ha alcanzado la música de Bad Bunny. EFE/EPA/MATTEO BAZZI MATTEO BAZZI Compartir

Pero el cantante también quiso hacer sentir especial al público italiano. Uno de los momentos más celebrados de la noche fue el homenaje a Italia con referencias a su cultura y una interpretación del clásico “Volare” interpretada por el cuatrista José Eduardo Santana, gesto que provocó una ovación inmediata y que rápidamente comenzó a circular en redes sociales y medios europeos.

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Tal y como se informó en la edición de Italia de la revista Rolling Stones, la noche estuvo cargada de éxitos. Temas como “Tití me preguntó”, “Neverita”, “Me porto bonito” y “MONACO” mantuvieron al público cantando y bailando de principio a fin. Para muchos observadores italianos, uno de los aspectos más impresionantes fue escuchar a decenas de miles de personas corear canciones en español durante toda la velada, una muestra del alcance global que ha logrado la música latina.

Sin embargo, una de las sorpresas más grande llegó cuando interpretó “Soliá”, uno de los temas más queridos de “YHLQMDLG” (2020). La canción fue escogida como pieza exclusiva para la primera noche en Milán y desató una de las reacciones más efusivas del concierto.

La presentación de anoche fue apenas el comienzo de una residencia de dos noches en la ciudad al norte de Italia. Después de su segunda función en Milán, al artista solo le quedará una fecha anunciada en Bruselas, el próximo 22 de julio de 2026, antes de concluir esta etapa de conciertos por Europa.