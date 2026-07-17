Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
17 de julio de 2026
87°Lluvias aisladas
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

¿Rimas mantiene sus fechas reservadas en el Hiram Bithorn?: Cuestionamos al alcalde de San Juan

El Nuevo Día preguntó a Miguel Romero sobre las fechas separadas en la instalación municipal

17 de julio de 2026 - 9:52 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Bad Bunny (Orlando Barría)
Bárbara Sepúlveda Núñez
Por Bárbara Sepúlveda Núñez
Periodista de Entretenimientobarbara.sepulveda@gfrmedia.com

Mientras crece la expectativa entre los seguidores de Bad Bunny por un posible anuncio sobre el cierre de su gira “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour” en Puerto Rico, el alcalde de San Juan, Miguel Romero, reiteró que Rimas Entertainment mantiene reservadas varias fechas en el Estadio Hiram Bithorn durante el mes de agosto, aunque aclaró que desconoce si estarán destinadas al artista.

RELACIONADAS

“De reservas de fechas sí, en agosto. Se había hecho desde hace mucho tiempo la reservación. Son, más o menos, a mediados y la tercera semana de agosto. Esas fechas están separadas por Rimas desde el año pasado”, expresó ayer el ejecutivo municipal a preguntas de El Nuevo Día sobre detalles específicos de cuándo son.

Cabe destacar que estas declaraciones concuerdan con una fuente de El Nuevo Día, ligada al equipo del artista, quien aseguró a este rotativo que se trata de un total de tres fechas para finales del mes de agosto.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de que Benito Martínez Ocasio concluya su gira mundial en la isla, Romero insistió en que no tiene información que lo confirme.

“A mí, me encantaría. Pero tengo que ser bien honesto; no sé. En un momento dado, me dijeron que iba a ser Karol G. Pero lo movieron para febrero. Les pregunté si iban a cancelar las fechas, pero me dijeron: ‘vamos a dejarlas ahí’. Yo he escuchado y he visto en las redes sociales que han dicho eso”, añadió.

Con seis conciertos consecutivos en Barcelona, Lisboa y Madrid, Bad Bunny ha logrado reunir a más de 366,000 asistentes en menos de dos semanas. Fotos: Suministradas / Producción Bad BunnyBad Bunny inició la gira con dos presentaciones en el Estadi Olímpic Lluís Companys en Barcelona. Bad Bunny presentó una producción que celebró la riqueza musical y cultural de Puerto Rico a escala de estadio, fusionando reguetón, salsa, plena y bomba con los éxitos globales que han definido su carrera.
1 / 22 | Así va la impresionante gira mundial de Bad Bunny en Europa . Con seis conciertos consecutivos en Barcelona, Lisboa y Madrid, Bad Bunny ha logrado reunir a más de 366,000 asistentes en menos de dos semanas. Fotos: Suministradas / Producción Bad Bunny - Suministrada

El alcalde aseguró que recibir nuevamente al intérprete de “BAILE INoLVIDABLE” en el renovado Hiram Bithorn sería positivo para la ciudad capital y recordó el impacto que tuvieron los conciertos que ofreció en ese venue en 2021.

“En el Hiram Bithorn, me encantaría. Recuerdo el concierto de Bad Bunny en el 2021 y fueron tres días brutales. En aquel entonces teníamos las restricciones. Creo que el fenómeno de Bad Bunny ha crecido más”, afirmó.

Romero también destacó el impacto económico y turístico que generó la residencia del artista en Puerto Rico durante el verano del 2025, al punto de que el municipio utilizó ese impulso como parte de su estrategia de promoción internacional en la Feria Internacional de Turismo celebrada a inicios de este año en España.

“Mandamos a estudiar el impacto económico de la residencia de Bad Bunny e hicimos una campaña y activaciones. Parte del esfuerzo para promover a San Juan como destino turístico en FITUR fue utilizando esa vibra que se creó de Puerto Rico como un destino cultural. El principal exponente de ese movimiento es Benito. Si ese fuese el caso, estaríamos encantados”, indicó.

Aunque sostuvo que no lo veríamos a bailar en un eventual concierto, aseguró que no se lo perdería. “Bailando no, pero estaré allí. Lo he visto varias veces ya”, finalizó Romero.

El recorrido europeo del Conejo Malo concluirá con presentaciones el 17 y 18 de julio en Milán, Italia; y el 22 de julio en Bruselas, Bélgica, siendo esta su última fecha anunciada hasta el momento.

Myke Towers (30 de mayo) El primer invitado de la residencia madrileña fue Myke Towers, quien interpretó junto a Bad Bunny la canción exclusiva “Adivino” y aprovechó para cantar éxitos como “LALA”, “La Playa” y “Diosa”, desatando la euforia del público desde la noche inaugural.Luar la L (31 de mayo) La segunda fecha tuvo como protagonista a Luar la L, quien subió al escenario para interpretar “TELÉFONO NUEVO” junto al Conejo Malo y presentó además temas como “Caile”, “Side Bitch” y “No Te Quieren Conmigo”.Quevedo (15 de junio). El cantante español dijo presente en la última función del boricua en Madrid e interpretó los temas “Columbia”, “Moscow Mule” y “Bzrap Music Sessions, Vol. 42”.
1 / 9 | Todos boricuas: los artistas invitados que han sorprendido junto a Bad Bunny en Madrid. Myke Towers (30 de mayo) El primer invitado de la residencia madrileña fue Myke Towers, quien interpretó junto a Bad Bunny la canción exclusiva “Adivino” y aprovechó para cantar éxitos como “LALA”, “La Playa” y “Diosa”, desatando la euforia del público desde la noche inaugural. - Suministrada

La periodista Adriana Díaz Tirado colaboró en esta historia.

Tags
Alcaldía de San JuanMiguel RomeroEstadio Hiram Bithorn
ACERCA DEL AUTOR
Bárbara Sepúlveda Núñez
Bárbara Sepúlveda NúñezArrow Icon
Bárbara Sepúlveda Núñez es madre de dos niñas y cuenta con un bachillerato en Periodismo de la Escuela de Comunicación Ferré Rangel de la Universidad del Sagrado Corazón. En 2017, trabajó...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 17 de julio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: