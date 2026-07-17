¿Rimas mantiene sus fechas reservadas en el Hiram Bithorn?: Cuestionamos al alcalde de San Juan

Mientras crece la expectativa entre los seguidores de Bad Bunny por un posible anuncio sobre el cierre de su gira “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour” en Puerto Rico, el alcalde de San Juan, Miguel Romero, reiteró que Rimas Entertainment mantiene reservadas varias fechas en el Estadio Hiram Bithorn durante el mes de agosto, aunque aclaró que desconoce si estarán destinadas al artista.

“De reservas de fechas sí, en agosto. Se había hecho desde hace mucho tiempo la reservación. Son, más o menos, a mediados y la tercera semana de agosto. Esas fechas están separadas por Rimas desde el año pasado”, expresó ayer el ejecutivo municipal a preguntas de El Nuevo Día sobre detalles específicos de cuándo son.

Cabe destacar que estas declaraciones concuerdan con una fuente de El Nuevo Día, ligada al equipo del artista, quien aseguró a este rotativo que se trata de un total de tres fechas para finales del mes de agosto.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de que Benito Martínez Ocasio concluya su gira mundial en la isla, Romero insistió en que no tiene información que lo confirme.

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“A mí, me encantaría. Pero tengo que ser bien honesto; no sé. En un momento dado, me dijeron que iba a ser Karol G. Pero lo movieron para febrero. Les pregunté si iban a cancelar las fechas, pero me dijeron: ‘vamos a dejarlas ahí’. Yo he escuchado y he visto en las redes sociales que han dicho eso”, añadió.

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El alcalde aseguró que recibir nuevamente al intérprete de “BAILE INoLVIDABLE” en el renovado Hiram Bithorn sería positivo para la ciudad capital y recordó el impacto que tuvieron los conciertos que ofreció en ese venue en 2021.

“En el Hiram Bithorn, me encantaría. Recuerdo el concierto de Bad Bunny en el 2021 y fueron tres días brutales. En aquel entonces teníamos las restricciones. Creo que el fenómeno de Bad Bunny ha crecido más”, afirmó.

Romero también destacó el impacto económico y turístico que generó la residencia del artista en Puerto Rico durante el verano del 2025, al punto de que el municipio utilizó ese impulso como parte de su estrategia de promoción internacional en la Feria Internacional de Turismo celebrada a inicios de este año en España.

“Mandamos a estudiar el impacto económico de la residencia de Bad Bunny e hicimos una campaña y activaciones. Parte del esfuerzo para promover a San Juan como destino turístico en FITUR fue utilizando esa vibra que se creó de Puerto Rico como un destino cultural. El principal exponente de ese movimiento es Benito. Si ese fuese el caso, estaríamos encantados”, indicó.

Aunque sostuvo que no lo veríamos a bailar en un eventual concierto, aseguró que no se lo perdería. “Bailando no, pero estaré allí. Lo he visto varias veces ya”, finalizó Romero.

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El recorrido europeo del Conejo Malo concluirá con presentaciones el 17 y 18 de julio en Milán, Italia; y el 22 de julio en Bruselas, Bélgica, siendo esta su última fecha anunciada hasta el momento.

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