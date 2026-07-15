Bad Bunny lidera el auge de la música latina, según informe de música streaming

NUEVA YORK — A mediados de 2026, ya se han perfilado algunas tendencias en el ámbito del streaming de música, cine y televisión, según el Informe semestral de 2026 de Luminate, publicado este miércoles.

Cabe destacar que se está reproduciendo más música en streaming que nunca, tanto en Estados Unidos como a nivel mundial.

En cuanto al género: la combinación de R&B y hip-hop sigue ocupando el primer puesto en Estados Unidos, pero su dominio se ve amenazado por la diversificación de los géneros, a medida que otros estilos experimentan un crecimiento.

La música latina y la música country están en auge gracias a artistas como Bad Bunny y Ella Langley. Algunas canciones generadas por IA también están ganando popularidad.

1 / 44 | Los logros históricos de Bad Bunny. Bad Bunny nació el 10 de marzo de 1994. El artista celebra sus 32 años. - Suministrada 1 / 44 Los logros históricos de Bad Bunny Bad Bunny nació el 10 de marzo de 1994. El artista celebra sus 32 años. Suministrada Compartir

Y en el ámbito del cine y la televisión, Netflix sigue dominando el mercado estadounidense en cuanto a reproducciones de contenido original.

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En su informe semestral, Luminate, una empresa especializada en datos y análisis del sector, ofrece información sobre los cambios en los hábitos de los oyentes de música, así como en los hábitos de consumo de televisión y cine.

El streaming musical sigue creciendo

Las reproducciones de música en streaming siguieron creciendo tanto a nivel mundial como en Estados Unidos. Las reproducciones de audio bajo demanda a nivel mundial alcanzaron los 2.8 billones en el primer semestre de 2026, lo que supone un aumento respecto a los 2.5 billones registrados en el mismo periodo del año anterior y a los 2.29 billones de 2024.

Y en Estados Unidos, las reproducciones de canciones en streaming bajo demanda aumentaron hasta los 732,700 millones. Esto supone un aumento con respecto a los 696,600 millones de 2025 y los 665,800 millones de 2024.

El R&B y el hip-hop siguen dominando

La combinación de R&B y hip-hop sigue siendo el género más popular en streaming en EE. UU., ya que representa casi una de cada cuatro reproducciones de audio bajo demanda. Sin embargo, su dominio se ve amenazado. En el primer semestre de 2026, el R&B y el hip-hop representaron el 30% del consumo equivalente a álbumes en Estados Unidos, según un análisis de la lista Billboard 200. Si lo comparamos con el 41% registrado en 2023, se observa un descenso.

“El R&B/hip-hop sigue siendo una fuerza comercial enorme, pero su dominio histórico se está estabilizando a medida que se diversifica el panorama del streaming. Este género fue uno de los primeros en adoptar el streaming, llegando a acaparar casi el 30% del consumo de audio en EE.UU. en 2022, pero la era pospandémica ha sido testigo de un crecimiento acelerado… de géneros como el country y la música latina", escribió Jaime Marconette, vicepresidente de análisis musical y relaciones con la industria de Luminate, en una declaración a The Associated Press.

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Afirma que “el volumen de audio exclusivo de R&B/hip-hop ha descendido un 1.7% en lo que va de 2026 en comparación con el año pasado”. “No estamos asistiendo a un colapso de su popularidad, sino más bien a un cambio hacia un ecosistema más equilibrado y multigénero, en el que la profunda influencia creativa del R&B y el hip-hop también se aprecia en otros estilos”.

Cualquier preocupación sobre el dominio continuado del R&B y el hip-hop podría ser una visión a corto plazo. En el primer semestre de 2026, estos géneros sumaron casi 180,300 millones de reproducciones en streaming en EE.UU., seguidos por el rock con 137,200 millones, el pop con 87,800 millones, el country con 63,800 millones y la música latina con 63,000 millones.

La música latina y la música country atraen a más oyentes

La música latina sigue ganando popularidad en Estados Unidos. Esto se pone de manifiesto de varias formas: en primer lugar, Luminate ha constatado que, durante el primer semestre de 2026, casi una de cada diez reproducciones en Estados Unidos fue en español, lo que supone el 9.4 % del total de reproducciones.

En segundo lugar, el consumo de programas en inglés cayó a un nuevo mínimo del 87.1 % —lo que sigue representando una mayoría abrumadora, pero que pone de manifiesto la diversidad del mercado de oyentes—.

“La audiencia ocasional de música latina en Estados Unidos ha alcanzado un máximo histórico: el 54% —es decir, más de uno de cada dos oyentes de música— afirma ahora que escucha este género“, afirmó Marconette. “La huella cultural de la música latina se está extendiendo rápidamente mucho más allá de su núcleo tradicional, hasta llegar a la corriente principal estadounidense”.

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A nivel mundial, las reproducciones de música latina alcanzaron un nuevo récord: 363.2 mil millones de reproducciones en el primer semestre de 2026, frente a los 335.3 mil millones del año anterior.

Los álbumes pueden ser un buen indicador del crecimiento tanto de la música latina como del country en EE. UU. Los álbumes más vendidos del año, hasta la fecha, son “I’m the Problem”, de Morgan Wallen, con 2,035 millones de unidades equivalentes a álbumes; “Dandelion”, de Ella Langley, con 1,638 millones, y “Debí Tirar Más Fotos”, de Bad Bunny, con 1,543 millones. (Tanto el álbum de Wallen como el de Bad Bunny se publicaron a principios del año pasado.)

1 / 22 | Así va la impresionante gira mundial de Bad Bunny en Europa . Con seis conciertos consecutivos en Barcelona, Lisboa y Madrid, Bad Bunny ha logrado reunir a más de 366,000 asistentes en menos de dos semanas. Fotos: Suministradas / Producción Bad Bunny - Suministrada 1 / 22 Así va la impresionante gira mundial de Bad Bunny en Europa Con seis conciertos consecutivos en Barcelona, Lisboa y Madrid, Bad Bunny ha logrado reunir a más de 366,000 asistentes en menos de dos semanas. Fotos: Suministradas / Producción Bad Bunny Suministrada Compartir

Marconette señala a Langley como un ejemplo paradigmático del crecimiento de la audiencia de la música country: ella encabeza un grupo cada vez mayor de seguidores “más jóvenes y aficionados al streaming”.

Se está produciendo un repunte en el número de canciones generadas por IA

Y es muy posible que haya más en camino. “Papaoutai (Afro Soul)”, de Chill77, Unjaps y Mikeeysmind, sumó 210.7 millones de reproducciones en todos los países, excepto en EE. UU., durante el primer semestre de 2026. En EE. UU., alcanzó los 17.6 millones de reproducciones.

A continuación viene “Let Me Be”, de The Second Voice, que sumó 75.6 millones de reproducciones en todos los países excepto en Estados Unidos; en este país, alcanzó los 10,1 millones de reproducciones.

La canción generada por IA más reproducida en Estados Unidos es “Livin’ on Borrowed Time”, del grupo de música country Breaking Rust, que sumó 19 millones de reproducciones. En el resto de países, excepto en Estados Unidos, alcanzó los 13.4 millones de reproducciones.

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Anteriormente, Breaking Rust había alcanzado el número 1 en la lista de ventas digitales de canciones country de Billboard en noviembre de 2025 con el tema “Walk My Walk”. El fraseo vocal, la estructura melódica y el ADN estilístico provienen del artista country nominado a los Grammy Blanco Brown, un artista que ha colaborado con Britney Spears, Childish Gambino y Rihanna.

“Breaking Rust” es un ejemplo del tipo de IA generativa que ha empezado a revolucionar la industria musical, utilizando a menudo modelos entrenados con las voces y los estilos de artistas reales sin que estos lo sepan.

“Un pequeño número de temas reveladores que se sitúan a la vanguardia pueden provocar picos temporales en las conversaciones y en el streaming”, afirma Marconette. “En esta fase, las herramientas generativas están transformando activamente los flujos de trabajo creativos y de producción, pero los temas individuales generados por la IA aún no han tenido un impacto profundo y a largo plazo en el comportamiento de los consumidores”.

Netflix domina el streaming de películas y series originales

En EE. UU., Netflix acaparó el 57% del tiempo total dedicado a ver contenidos originales, seguido de Prime Video (11%), Hulu y Paramount (7% cada uno), Peacock y Apple (un 5% cada uno), HBO Max (un 4%) y Disney+ (un 2%), con un total de 13,600 millones de horas reproducidas. Las series de televisión originales son las más populares, con 11,500 millones de horas de ese total. Las películas originales completan el resto, con 2,800 millones de horas.

Las películas originales más vistas en streaming de 2026 en Estados Unidos, hasta la fecha, son todas de Netflix: “The Crash”, con 39.6 millones de visualizaciones estimadas; “The Rip”, con 39.5 millones; y “Apex”, con 37.3 millones.

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En lo que respecta a las series originales de Estados Unidos, la competencia es algo mayor. “The Pitt”, de HBO Max, encabeza la lista con 19,400 millones de reproducciones, seguida de dos títulos de Netflix: “The Lincoln Lawyer”, con 16,900 millones, y “Bridgerton”, con 14,000 millones.

Sin embargo, la gran mayoría de los estadounidenses prefiere ver contenidos del catálogo (series y películas antiguas, ya existentes y con licencia) en lugar de la programación original. Las series originales sumaron 11,500 millones de horas vistas en streaming durante el primer semestre de 2026, mientras que las películas originales alcanzaron los 2,100 millones. No obstante, según Luminate, los contenidos del catálogo de televisión sumaron un total de 42,200 millones de horas, mientras que los de cine alcanzaron los 10,800 millones.