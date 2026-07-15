Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
15 de julio de 2026
80°Bruma
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Elvis Crespo regresa a Europa entre familia y éxitos musicales: “Lo estoy disfrutando”

El merenguero ha intepretado éxitos acompañado de un talentoso grupo de jóvenes músicos puertorriqueños en España, Suiza e Italia

15 de julio de 2026 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Elvis Crespo durante su presentación en el Starlite Festival en Marbella, España. (denis)
Valeria María Torres Nieves
Por Valeria María Torres Nieves
Periodista de Noticiasvaleria.torres@gfrmedia.com

Acompañado por sus hijos y liderando las listas de reproducciones en España, el cantante Elvis Crespo regresó este verano a Europa para su gira “Poeta herío”, con la que ha puesto a bailar a sus fanáticos al ritmo de la música caribeña.

RELACIONADAS

“Me anima y me llena de felicidad poder darme cuenta de que mi música se sigue escuchando y que sigue trascendiendo. Muy contento, muy feliz, disfrutando el momento”, destacó el cantante desde Madrid, en entrevista con El Nuevo Día.

El merenguero ha intepretado éxitos como “Píntame” y “Suavemente” acompañado de un talentoso grupo de jóvenes músicos puertorriqueños y de las “diosas de Elvis”, cuatro bailarinas que se integraron al espectáculo para elevar la presencia femenina.

“Hemos adaptado y hemos creado un sonido y una química que cuando las diosas entran, la audiencia está ahí viendo un Circo de Soleil”, dijo entre risas.

Pese a haberse presentado antes en España en múltiples ocasiones, esta es la primera vez que Crespo tiene la oportunidad de presentarse a través del país ibérico, con conciertos en Barcelona, Jeréz, Marbella, Valencia, Madrid y Murcia. Al igual que lo hizo en Milán y Zúrich.

La conexión con el público español va más allá del idioma. Crespo destacó que constantemente le recuerdan que su canción “Píntame” fue la selección de La Roja cuando ganaron la Copa del Mundo en 2010.

“La música mía, de alguna manera, se ha convertido en parte de la cultura española”, sostuvo Crespo, quien resaltó el ambiente que se vive en la Madre Patria por el Mundial de Fútbol, al que la selección española clasificó a la final en la tarde del martes.

Elvis Crespo durante su presentación en el Starlite Festival en Marbella, España.
Elvis Crespo durante su presentación en el Starlite Festival en Marbella, España. (Noelia Plaza)

La clausura de la gira será en el Cook Music Fest en Tenerife, el más grande de las Islas Canarias. Este concierto tendrá un matiz especial porque cantará en el archipiélago en que se inspira “La Graciosa”, la canción de Quevedo junto a Crespo que lidera el Top 50 de Spotify en España.

“Esta canción ha sido un fenómeno aquí y yo soy parte de ella porque estoy acompañando a Quevedo, que es un artista de hoy y un artista de 25 años, brillante, joven, talentosísimo, con una gran energía y tiene un álbum aquí que se pudiera considerar el álbum del año”, subrayó Crespo.

El cantante contó que “La Graciosa” es la isla más pequeña de las Canarias, por lo que, cuando recibió la canción, le puso el sonido de la playa, la guitarra y un “cántico de trabajo”, que es un cántico “universal” que abre la canción.

“Le hice la portada y la contraportada de la canción. A él le encantó y la canción va superbién, está increíble”, comentó el boricua.

Al preguntársele si estará Quevedo durante su concierto en el archipiélago español, dijo que no ha hablado sobre eso. No obstante, expresó: “Estoy superfeliz de que se me ha dado este momento, y Pedro (Quevedo) tiene una invitación pública”.

De gira en familia

Crespo compartió la alegría de hacer la gira europea acompañado de tres de sus hijos.

Elvis Francisco, conocido como “Kuko”, lleva más de un año trabajando en la producción de Elvis. Igualmente, Alanis está trabajando con el vestuario y Elvis Lee también se unió para acompañar a su padre.

Asimismo, indicó que para respetar y entender el punto al que ha llegado su carrera solo le resta divertirse.

“Con los pies en la tierra y disfrutando de este momento..., porque el tiempo pasa rápido y voy para los 55 (años) en dos semanas. Lo estoy disfrutando”, apalabró desde un caluroso Madrid.

Nuevo álbum

Antes de que acabe el año, Elvis lanzará su próxima producción discográfica, en la que trabaja junto a Sony Music. Esta marca el reinició de una alianza musical entre el artista y el sello discográfico con el que separó sus caminos en 2002, recordó.

“Ahora tenemos un vínculo donde el equipo nuevo de ellos y el equipo nuestro ha conectado de manera especial y estamos haciendo un álbum increíble”, sostuvo Crespo.

Sin soltar prenda de los ritmos o el concepto del álbum, el merenguero aseguró que este será un “disco especial” con el que “la gente va a bailar”.

Elvis Crespo durante su presentación en el Starlite Festival en Marbella, España.
Elvis Crespo durante su presentación en el Starlite Festival en Marbella, España. (denis)
Tags
Elvis CrespomerengueEspañaConciertosEuropa
ACERCA DEL AUTOR
Valeria María Torres Nieves
Valeria María Torres NievesArrow Icon
Valeria María Torres Nieves es una periodista feminista de Yauco, Puerto Rico. Es egresada de la Universidad de Puerto Rico con una doble concentración en Periodismo y Relaciones Públicas. En sus...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 15 de julio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: