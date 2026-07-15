Elvis Crespo regresa a Europa entre familia y éxitos musicales: “Lo estoy disfrutando”

Acompañado por sus hijos y liderando las listas de reproducciones en España, el cantante Elvis Crespo regresó este verano a Europa para su gira “Poeta herío”, con la que ha puesto a bailar a sus fanáticos al ritmo de la música caribeña.

“Me anima y me llena de felicidad poder darme cuenta de que mi música se sigue escuchando y que sigue trascendiendo. Muy contento, muy feliz, disfrutando el momento”, destacó el cantante desde Madrid, en entrevista con El Nuevo Día.

El merenguero ha intepretado éxitos como “Píntame” y “Suavemente” acompañado de un talentoso grupo de jóvenes músicos puertorriqueños y de las “diosas de Elvis”, cuatro bailarinas que se integraron al espectáculo para elevar la presencia femenina.

“Hemos adaptado y hemos creado un sonido y una química que cuando las diosas entran, la audiencia está ahí viendo un Circo de Soleil”, dijo entre risas.

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Pese a haberse presentado antes en España en múltiples ocasiones, esta es la primera vez que Crespo tiene la oportunidad de presentarse a través del país ibérico, con conciertos en Barcelona, Jeréz, Marbella, Valencia, Madrid y Murcia. Al igual que lo hizo en Milán y Zúrich.

La conexión con el público español va más allá del idioma. Crespo destacó que constantemente le recuerdan que su canción “Píntame” fue la selección de La Roja cuando ganaron la Copa del Mundo en 2010.

“La música mía, de alguna manera, se ha convertido en parte de la cultura española”, sostuvo Crespo, quien resaltó el ambiente que se vive en la Madre Patria por el Mundial de Fútbol, al que la selección española clasificó a la final en la tarde del martes.

Elvis Crespo durante su presentación en el Starlite Festival en Marbella, España. (Noelia Plaza)

La clausura de la gira será en el Cook Music Fest en Tenerife, el más grande de las Islas Canarias. Este concierto tendrá un matiz especial porque cantará en el archipiélago en que se inspira “La Graciosa”, la canción de Quevedo junto a Crespo que lidera el Top 50 de Spotify en España.

“Esta canción ha sido un fenómeno aquí y yo soy parte de ella porque estoy acompañando a Quevedo, que es un artista de hoy y un artista de 25 años, brillante, joven, talentosísimo, con una gran energía y tiene un álbum aquí que se pudiera considerar el álbum del año”, subrayó Crespo.

El cantante contó que “La Graciosa” es la isla más pequeña de las Canarias, por lo que, cuando recibió la canción, le puso el sonido de la playa, la guitarra y un “cántico de trabajo”, que es un cántico “universal” que abre la canción.

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“Le hice la portada y la contraportada de la canción. A él le encantó y la canción va superbién, está increíble”, comentó el boricua.

Al preguntársele si estará Quevedo durante su concierto en el archipiélago español, dijo que no ha hablado sobre eso. No obstante, expresó: “Estoy superfeliz de que se me ha dado este momento, y Pedro (Quevedo) tiene una invitación pública”.

De gira en familia

Crespo compartió la alegría de hacer la gira europea acompañado de tres de sus hijos.

Elvis Francisco, conocido como “Kuko”, lleva más de un año trabajando en la producción de Elvis. Igualmente, Alanis está trabajando con el vestuario y Elvis Lee también se unió para acompañar a su padre.

Asimismo, indicó que para respetar y entender el punto al que ha llegado su carrera solo le resta divertirse.

“Con los pies en la tierra y disfrutando de este momento..., porque el tiempo pasa rápido y voy para los 55 (años) en dos semanas. Lo estoy disfrutando”, apalabró desde un caluroso Madrid.

Nuevo álbum

Antes de que acabe el año, Elvis lanzará su próxima producción discográfica, en la que trabaja junto a Sony Music. Esta marca el reinició de una alianza musical entre el artista y el sello discográfico con el que separó sus caminos en 2002, recordó.

“Ahora tenemos un vínculo donde el equipo nuevo de ellos y el equipo nuestro ha conectado de manera especial y estamos haciendo un álbum increíble”, sostuvo Crespo.

Sin soltar prenda de los ritmos o el concepto del álbum, el merenguero aseguró que este será un “disco especial” con el que “la gente va a bailar”.

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