Emotivo encuentro entre Bad Bunny y Rita Moreno en los Premios Billboard de la Música Latina

“Cuando yo comencé mi carrera, ser latino en Estados Unidos significaba enfrentar barreras, prejuicios y muchas puertas cerradas. Las oportunidades eran pocas, casi inexistentes, y cada pequeño paso adelante, nene, casi paso adelante era una victoria. Hoy veo a un artista que lleva al mundo entero esa misma fuerza, esa misma pasión que a mí me sirvió para nunca darme por vencida. Me emociona muchísimo, desde mi corazón, Benito, entregarte el premio Billboard Artista Latino del Siglo XXI, Bad Bunny”, expresó con emoción Moreno.

Este reconocimiento celebra el impacto global del artista de 31 años de edad, así como sus récords históricos en las listas de popularidad.

“Gracias por esas palabras, para mí es un honor recibir este premio de sus manos. La respeto mucho, la admiro mucho”, comenzó diciendo Benito Antonio Martínez Ocasio. “Cada vez que escucho otros artistas expresarse de esa manera de mí, me da la seguridad de que ser yo y hacer las cosas que hago con el corazón siempre van a ser una gran decisión. Porque eso es lo único que he hecho desde el día uno, o desde que me he ido encontrando poco a poco, descubriendo quién soy y lo que represento”.

Como muestra de su continuo éxito, Bad Bunny encabezaba la lista con 27 nominaciones, la cifra más alta alcanzada por un artista en la historia de los premios.

“Este premio lo recibo con orgullo porque sé lo mucho que he trabajado, no tan solo yo, sino todas las personas que están alrededor mío, a mi equipo. Pero estoy consciente de que este premio lo pudo haber recibido cualquiera de los artistas que están aquí esta noche, y cualquiera de los artistas que también han aportado a la cultura, que han aportado a la música latina, que me han inspirado, que gracias a ellos existo aquí”, expresó el artista, visiblemente emocionado.

Más allá de la celebración personal, Bad Bunny aprovechó el momento para enviar un mensaje de inspiración a las nuevas generaciones.

“Y a esos artistas que también están soñando con algún día estar aquí, este premio también es para ustedes. Porque siempre me voy a identificar con los jóvenes y con los pequeños artistas que están creciendo y soñando. Siempre me voy a identificar con esos artistas porque me considero igual, un joven que sigue soñando con muchas metas y muchas cosas por hacer”, destacó la voz de “Baile inolvidable”.

“Agradezco a cada uno de ustedes. Esto es de ustedes porque ustedes me tienen aquí. Dios quiso que yo lo recibiera porque sabe que esto no alimentará mi ego. Esto no lo recibo con arrogancia”, aseguró con humildad.

El reconocimiento de la noche se sumó a otro logro importante para el intérprete boricua. Al inicio del espectáculo, Bad Bunny se alzó con el premio “Álbum del Año” gracias a su más reciente producción discográfica, “Debí tirar más fotos”, un galardón que dedicó con orgullo a su tierra, Puerto Rico.

“Gracias a Dios, primero que todo. Gracias a todos ustedes que están aquí, a todas las personas que me apoyan, que escuchan mi música. Estoy bien orgulloso de poder estar siendo premiado, haciendo música que me gusta, haciendo música de mi tierra y disfrutando del proceso con mucha gente linda”, expresó el intérprete de “Turista” al recibir uno de los primeros premios de la noche.

Durante su discurso, Martínez Ocasio reconoció a quienes formaron parte del disco, con el que llevó a cabo la residencia musical “No me quiero ir de aquí” en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, entre julio y septiembre de este año.

“Se lo dedico a Puerto Rico, gracias por quererme tanto. Los quiero”, finalizó.