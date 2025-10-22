Lo que debes saber sobre los Billboard Latin Music Awards 2025

La gran noche de la música latina se acerca. Este jueves, 23 de octubre, se celebran los Billboard Latin Music Awards 2025, una gala que reunirá a las principales artistas latinos, en el James L. Knight Center de Miami, Florida.

La ceremonia se transmitirá en vivo por Telemundo y Peacock a partir de las 8:00 p.m. (hora de Puerto Rico).

La premiación forma parte de la Billboard Latin Music Week, que se extiende del 20 al 24 de octubre, e incluye paneles, conciertos y conversatorios con figuras de la industria.

¿Qué premios especiales otorgarán?

Entre los homenajes más esperados de la noche figura el reconocimiento al puertorriqueño Elvis Crespo, quien será exaltado al Billboard Hall of Fame por su trayectoria y aportación a la música tropical.

Asimismo, Billboard reconocerá a Bad Bunny como el Top Latin Artist of the 21st Century, en celebración de su impacto global y récords históricos en las listas de popularidad.

Laura Pausini será homenajeada con el Premio Billboard Ícono y Peso Pluma recibirá el Premio Billboard Vanguardia.

Otros galardones especiales, como el Spirit of Hope Award —dedicado a la labor filantrópica de artistas—, también serán parte de la ceremonia.

Los boricuas nominados

Bad Bunny encabeza la lista con 27 nominaciones , la cifra más alta alcanzada por un artista en la historia de los premios.

encabeza la lista con , la cifra más alta alcanzada por un artista en la historia de los premios. Rauw Alejandro compite en varias categorías, incluyendo Hot Latin Song del Año y Artista del Año, Masculino.

compite en varias categorías, incluyendo Hot Latin Song del Año y Artista del Año, Masculino. Young Miko está nominada en categorías de música trap y colaboración.

La isla también está representada en categorías de música tropical, con artistas como Luis Figueroa y Víctor Manuelle.

Qué esperar de la gala

La producción promete un despliegue de presentaciones en vivo de las figuras más destacadas del momento. Entre los confirmados figuran Peso Pluma, Karol G, Feid, Laura Pausini y Myke Towers, entre otros.

El regreso de Daddy Yankee

En una de las sorpresas más esperadas de la noche, el legendario Daddy Yankee hará su regreso al escenario de los Billboard Latin Music Awards 2025 con la interpretación en vivo de su nuevo sencillo “Sonríele”.

