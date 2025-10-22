Opinión
22 de octubre de 2025
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Explicativo
Proporciona el contexto o los antecedentes, definición y detalles de un tema específico.

Lo que debes saber sobre los Billboard Latin Music Awards 2025

La ceremonia se transmitirá mañana por Telemundo y por Peacock. Conoce los nominados y homenajeados de esta edición.

22 de octubre de 2025 - 10:07 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Bad Bunny será reconocido como el Top Latin Artist of the 21st Century. (Ramon "Tonito" Zayas)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La gran noche de la música latina se acerca. Este jueves, 23 de octubre, se celebran los Billboard Latin Music Awards 2025, una gala que reunirá a las principales artistas latinos, en el James L. Knight Center de Miami, Florida.



La ceremonia se transmitirá en vivo por Telemundo y Peacock a partir de las 8:00 p.m. (hora de Puerto Rico).

La premiación forma parte de la Billboard Latin Music Week, que se extiende del 20 al 24 de octubre, e incluye paneles, conciertos y conversatorios con figuras de la industria.

¿Qué premios especiales otorgarán?

Entre los homenajes más esperados de la noche figura el reconocimiento al puertorriqueño Elvis Crespo, quien será exaltado al Billboard Hall of Fame por su trayectoria y aportación a la música tropical.

Asimismo, Billboard reconocerá a Bad Bunny como el Top Latin Artist of the 21st Century, en celebración de su impacto global y récords históricos en las listas de popularidad.

Después de lanzar su primer álbum "X 100Pre" en 2018, Bad Bunny pasó de artista emergente a superastro. El álbum le permitió entrar -por primera vez- en la lista Billboard 200, donde alcanzó el No. 11 en enero de 2019.Luego de ello llegó su álbum con J Balvin, "Oasis" (2019).Bad Bunny hace historia al anunciarse que será el artista principal del espectáculo del Super Bowl 2026.
1 / 25 | Los logros históricos de Bad Bunny . Después de lanzar su primer álbum "X 100Pre" en 2018, Bad Bunny pasó de artista emergente a superastro. El álbum le permitió entrar -por primera vez- en la lista Billboard 200, donde alcanzó el No. 11 en enero de 2019. - Teresa Canino Rivera

Laura Pausini será homenajeada con el Premio Billboard Ícono y Peso Pluma recibirá el Premio Billboard Vanguardia.

Otros galardones especiales, como el Spirit of Hope Award —dedicado a la labor filantrópica de artistas—, también serán parte de la ceremonia.

Los boricuas nominados

El cantante puertorriqueño Bad Bunny bate un récord con 27 nominaciones. EFE/ Thais Llorca Su álbum “DeBÍ TiRAR MáS FOToS” tuvo el mayor debut latino del 2025 en plataformas digitales, y está cerca de lograr los 7,000 millones de reproducciones en Spotify.Además, también tuvo el mayor debut de un álbum mexicano en la historia, con casi 30 millones de “streams” en su primer día.
1 / 13 | Uno de ellos será nombrado el “Artista del Año”. El cantante puertorriqueño Bad Bunny bate un récord con 27 nominaciones. EFE/ Thais Llorca - Thais Llorca
  • Bad Bunny encabeza la lista con 27 nominaciones, la cifra más alta alcanzada por un artista en la historia de los premios.
  • Rauw Alejandro compite en varias categorías, incluyendo Hot Latin Song del Año y Artista del Año, Masculino.
  • Young Miko está nominada en categorías de música trap y colaboración.

La isla también está representada en categorías de música tropical, con artistas como Luis Figueroa y Víctor Manuelle.

Qué esperar de la gala

La producción promete un despliegue de presentaciones en vivo de las figuras más destacadas del momento. Entre los confirmados figuran Peso Pluma, Karol G, Feid, Laura Pausini y Myke Towers, entre otros.

El regreso de Daddy Yankee

En una de las sorpresas más esperadas de la noche, el legendario Daddy Yankee hará su regreso al escenario de los Billboard Latin Music Awards 2025 con la interpretación en vivo de su nuevo sencillo “Sonríele”.

Estreno de la canción de la Copa Mundial

Además, la cadena Telemundo presentará en estreno mundial el tema “Somos Más”, el himno oficial en español para la cobertura de la Copa Mundial de la FIFA 2026, interpretado por Carlos Vives, Emilia, Wisin y Xavi, una colaboración que busca unir a los amantes de la música latina y del fútbol en un solo himno.

Bad BunnyBillboardElvis CrespoRauw AlejandroYoung MikoDaddy YankeeMyke Towers
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
