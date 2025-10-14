Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
14 de octubre de 2025
90°nubes dispersas
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Billboard reconocerá la trayectoria de Elvis Crespo: “Es uno de los más grandes honores”

Además, el cantante llevará su merengue a “Good Morning America”

14 de octubre de 2025 - 12:45 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Elvis Crespo. (alexis.cedeno)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Elvis Crespo será honrado con el Premio Billboard Salón de la Fama durante los Premios Billboard de la Música Latina 2025, donde también subirá al escenario con una presentación especial que celebrará su trayectoria y legado.

RELACIONADAS

“Recibir el Premio Billboard Salón de la Fama es uno de los más grandes honores de mi carrera. Este premio no es solo para mí, es para el merengue, para Puerto Rico y para cada fan que ha bailado y celebrado la vida con mi música. Compartir este momento en el escenario de los Premios Billboard de la Música Latina es algo verdaderamente inolvidable,” expresó el cantante mediante declaraciones escritas.

Para esta actuación única, Crespo estará acompañado por el cantante dominicano Ebenezer Guerra, el legendario merenguero Toño Rosario y la destacada artista urbana dominicana La Insuperable.

El Premio Billboard Salón de la Fama celebra una carrera artística que va más allá de la interpretación musical y toma en cuenta la increíble influencia como artista a nivel global en múltiples campos. El galardón está reservado para aquellos artistas que han logrado reconocimiento mundial por su labor, trascendiendo fronteras de géneros e idiomas. Entre los ganadores anteriores del excepcional premio se encuentran José José, Vicente Fernández, Rocío Durcal, Marco Antonio Solís, Joan Sebastian y Marc Anthony, entre otros.

La premiación se transmitirá por Telemundo el jueves 23 de octubre.

Elvis Crespo se presentó a casa llena en el Coliseo de Puerto Rico. El recibió la distinción de "sold out" por la asistencia de 15,000 personas. El merenguero cantó por casi tres horas de espectáculo. El artista pudo presentar uno de los montajes más grandes dentro del género del merengue que se ha realizado en el Choliseo.
1 / 10 | Así Elvis Crespo conquistó el Coliseo de Puerto Rico . Elvis Crespo se presentó a casa llena en el Coliseo de Puerto Rico. El recibió la distinción de "sold out" por la asistencia de 15,000 personas. - Suministrada

El merengue llega a GMA

Además, el boricua se convertirá en el primer artista de merengue en presentarse en vivo en "Good Morning America", de ABC, este miércoles 15 de octubre. El programa se transmite de 7:00 a 9:00 a.m.

En lo que se ha convertido en un año histórico, Crespo llevará su característico carisma y su poderosa presencia escénica al escenario de GMA, demostrando que no solo es un ícono musical, sino también un verdadero embajador cultural.

Tags
BillboardElvis Crespo
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 14 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: