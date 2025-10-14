Billboard reconocerá la trayectoria de Elvis Crespo: “Es uno de los más grandes honores”

Elvis Crespo será honrado con el Premio Billboard Salón de la Fama durante los Premios Billboard de la Música Latina 2025, donde también subirá al escenario con una presentación especial que celebrará su trayectoria y legado.

“Recibir el Premio Billboard Salón de la Fama es uno de los más grandes honores de mi carrera. Este premio no es solo para mí, es para el merengue, para Puerto Rico y para cada fan que ha bailado y celebrado la vida con mi música. Compartir este momento en el escenario de los Premios Billboard de la Música Latina es algo verdaderamente inolvidable,” expresó el cantante mediante declaraciones escritas.

Para esta actuación única, Crespo estará acompañado por el cantante dominicano Ebenezer Guerra, el legendario merenguero Toño Rosario y la destacada artista urbana dominicana La Insuperable.

El Premio Billboard Salón de la Fama celebra una carrera artística que va más allá de la interpretación musical y toma en cuenta la increíble influencia como artista a nivel global en múltiples campos. El galardón está reservado para aquellos artistas que han logrado reconocimiento mundial por su labor, trascendiendo fronteras de géneros e idiomas. Entre los ganadores anteriores del excepcional premio se encuentran José José, Vicente Fernández, Rocío Durcal, Marco Antonio Solís, Joan Sebastian y Marc Anthony, entre otros.

La premiación se transmitirá por Telemundo el jueves 23 de octubre.

El merengue llega a GMA

Además, el boricua se convertirá en el primer artista de merengue en presentarse en vivo en "Good Morning America", de ABC, este miércoles 15 de octubre. El programa se transmite de 7:00 a 9:00 a.m.