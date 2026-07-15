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Se unen más estrellas a la ceremonia de clausura del Mundial: anuncian a Tom Cruise y al streamer IShowSpeed

El influencer figura como artista, mientras que Cruise aparece anunciado como “invitado especial”

15 de julio de 2026 - 9:31 AM

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ARCHIVO - Tom Cruise interviene durante una ceremonia en la que se homenajea a David Beckham con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, el 12 de junio de 2026, en Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello, archivo) (Chris Pizzello)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

NUEVA YORK — Una amplia variedad de artistas, desde el actor Tom Cruise hasta el streamer IShowSpeed, participarán en la clausura del Mundial, según anunció la FIFA este martes.

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El organismo rector del fútbol ha dado a conocer el programa de la ceremonia de clausura, que tendrá lugar 90 minutos antes de la final del domingo. El espectáculo tiene como objetivo “celebrar el inolvidable recorrido de las 48 selecciones” por las 16 ciudades sede de los tres países, según ha indicado la FIFA en un comunicado.

IShowSpeed —que ha retransmitido en directo varios partidos— figura como artista, mientras que Cruise —a quien también se ha visto en las gradas y que realizó una acrobacia en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de París— aparece anunciado como “invitado especial”.

La ceremonia contará además con las actuaciones de Laura Pausini, la cantante italiana que participó en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina en febrero; Nicole Scherzinger, ganadora de un premio Tony y miembro de las Pussycat Dolls; y Robbie Williams, el cantante británico y antiguo miembro de Take That.

Jennifer Hudson, que ostenta el codiciado título de “EGOT” —por haber ganado un Emmy, un Grammy, un Óscar y un Tony—, interpretará el himno nacional de Estados Unidos.

“Siguiendo el espíritu de las ceremonias de inauguración, que dieron la bienvenida al mundo al mayor escenario de Canadá, México y Estados Unidos, la ceremonia de clausura cerrará el círculo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 a través de la música, la cultura y el fútbol, antes de que dé comienzo el tan esperado partido que coronará a los campeones de este torneo sin precedentes”, afirmó Heimo Schirgi, director de operaciones de la Copa del Mundo.

La banda mexicana de rock Maná y la cantante Lila Downs protagonizaron el inicio del espectáculo musical de la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Azteca de Ciudad de México. Con su emblemática canción "Oye mi amor", la agrupación originaria de Guadalajara, una de las sedes mundialistas en el país, se encargó de poner el ambiente previo al arranque del partido entre las selecciones de México y Sudáfrica, que marcará el inicio de esta inédita Copa del Mundo organizada de manera conjunta entre México, Estados Unidos y Canadá.Shakira está cargo del himno "Dai Dai".
1 / 13 | De Shakira a Maná: así se encendió la fiesta del fútbol mundial. La banda mexicana de rock Maná y la cantante Lila Downs protagonizaron el inicio del espectáculo musical de la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Azteca de Ciudad de México. - Natacha Pisarenko

Aunque el domingo también contará con el primer espectáculo del descanso del torneo, con un sinfín de artistas de primer nivel, las ceremonias de clausura no son precisamente una novedad en el Mundial. La ceremonia de clausura se está llevando a cabo en colaboración con Balich Wonder Studio, dirigido por Marco Balich, quien se encargó de organizar las ceremonias de inauguración y clausura del Mundial de 2022 en Catar.

La FIFA ha animado a los poseedores de entradas a llegar con antelación, prometiendo que los aficionados “desempeñarán un papel activo en el espectáculo”. El espectáculo comienza a las 1:30 p.m. en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, y el saque inicial será a las 3:00 p.m.

Julián Quiñones y Raúl Jiménez quizá marcaron los goles, pero un pato se robó el show.México celebraba su victoria en la inauguración del Mundial ante Sudáfrica el jueves cuando Merlín, un pato de 2 años vestido con los colores de la selección nacional, se convirtió en una inesperada sensación de internet y en la primera mascota no oficial del torneo.Gómez y Merlín se reunieron con representantes de la FIFA el lunes para tomar fotos y grabar un comercial.
1 / 5 | Conoce a Merlin, el adorable pato de México que ahora es mascota del Mundial. Julián Quiñones y Raúl Jiménez quizá marcaron los goles, pero un pato se robó el show. - Marco Ugarte

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

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Tom CruiseMundial de Fútbol 2026
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