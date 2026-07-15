Se unen más estrellas a la ceremonia de clausura del Mundial: anuncian a Tom Cruise y al streamer IShowSpeed

NUEVA YORK — Una amplia variedad de artistas, desde el actor Tom Cruise hasta el streamer IShowSpeed, participarán en la clausura del Mundial, según anunció la FIFA este martes.

El organismo rector del fútbol ha dado a conocer el programa de la ceremonia de clausura, que tendrá lugar 90 minutos antes de la final del domingo. El espectáculo tiene como objetivo “celebrar el inolvidable recorrido de las 48 selecciones” por las 16 ciudades sede de los tres países, según ha indicado la FIFA en un comunicado.

IShowSpeed —que ha retransmitido en directo varios partidos— figura como artista, mientras que Cruise —a quien también se ha visto en las gradas y que realizó una acrobacia en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de París— aparece anunciado como “invitado especial”.

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La ceremonia contará además con las actuaciones de Laura Pausini, la cantante italiana que participó en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina en febrero; Nicole Scherzinger, ganadora de un premio Tony y miembro de las Pussycat Dolls; y Robbie Williams, el cantante británico y antiguo miembro de Take That.

Jennifer Hudson, que ostenta el codiciado título de “EGOT” —por haber ganado un Emmy, un Grammy, un Óscar y un Tony—, interpretará el himno nacional de Estados Unidos.

“Siguiendo el espíritu de las ceremonias de inauguración, que dieron la bienvenida al mundo al mayor escenario de Canadá, México y Estados Unidos, la ceremonia de clausura cerrará el círculo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 a través de la música, la cultura y el fútbol, antes de que dé comienzo el tan esperado partido que coronará a los campeones de este torneo sin precedentes”, afirmó Heimo Schirgi, director de operaciones de la Copa del Mundo.

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Aunque el domingo también contará con el primer espectáculo del descanso del torneo, con un sinfín de artistas de primer nivel, las ceremonias de clausura no son precisamente una novedad en el Mundial. La ceremonia de clausura se está llevando a cabo en colaboración con Balich Wonder Studio, dirigido por Marco Balich, quien se encargó de organizar las ceremonias de inauguración y clausura del Mundial de 2022 en Catar.

La FIFA ha animado a los poseedores de entradas a llegar con antelación, prometiendo que los aficionados “desempeñarán un papel activo en el espectáculo”. El espectáculo comienza a las 1:30 p.m. en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, y el saque inicial será a las 3:00 p.m.

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