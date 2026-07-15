Fallece el actor Josh Grisetti a sus 44 años

Josh Grisetti, el actor que se ganó el corazón del público durante la última temporada de la serie The Marvelous Mrs. Maisel, murió el viernes a los 44 años.

La noticia la dio a conocer su colega y amigo Rob McClure el domingo por la noche a través de un posteo en sus redes sociales donde, además, confirmó que el artista se suicidó.

“Con el corazón destrozado comparto que el brillante Josh Grisetti se suicidó el viernes. Ni siquiera estoy preparado para intentar entenderlo. Mi corazón está con su esposa y su familia mientras intentan afrontar esta realidad”, escribió McClure en su cuenta de Instagram.

“Algunos de mis recuerdos favoritos de toda la vida fueron al lado de este hombre: interpretando a su hermano sobre el escenario durante años, viéndolo inspirar a sus alumnos mientras transformaba el programa de Teatro Musical de Cal State Fullerton... y teniendo el honor de ser el padrino en su casamiento”, sumó el intérprete, y aseguró que tanto él como su mujer están “devastados”. “Las comunidades de todo el mundo nunca volverán a ser las mismas sin él. Te queremos, Josh. Es una pérdida verdaderamente catastrófica”, lamentó, conmovido.

PUBLICIDAD

McClure acompañó sus palabras con una serie de fotografías, entre las que se destacan varias del plano personal. Entre los cientos de comentarios que los seguidores del actor dejaron en el posteo, varias celebridades compartieron su tristeza. Rachel Zegler sumó un corazón. La actriz y cantante Ariana DeBose, por su parte, compartió sus condolencias. “Envío todo mi amor y cariño a sus seres más queridos”, escribió. Simon Helberg, en tanto, compartió su conmoción: “Qué destello tan brillante de luz y talento. Estoy desolado y totalmente conmocionado. Les envío todo mi amor”.

Apenas unos días antes de su muerte, Grisetti había usado su cuenta de Instagram para explicar que, “por motivos personales”, había tenido que abandonar antes del estreno su trabajo como director de Legalmente rubia: el musical en el Festival de Música de Trentino, en Italia. Conmovido, el actor agradeció al elenco por haber posado sobre el escenario con una imagen suya en un teléfono celular. “Los pequeños gestos ayudan mucho cuando te duele el corazón. Estoy muy orgulloso de todos ustedes”, escribió entonces.

Si bien Grisetti se hizo conocido para el gran público por su papel de Ralph Emerson en la quinta y última temporada de The Marvelous Mrs. Maisel, donde participó en ocho episodios, construyó gran parte de su prestigio sobre los escenarios de Broadway. Antes de ese trabajo también había tenido un papel destacado en la comedia The Knights of Prosperity, emitida en Estados Unidos por ABC en 2007, donde compartió elenco con Sofía Vergara.

Grisetti nació en Washington D.C. el 1 de diciembre de 1981 y creció en el sudoeste de Virginia. Apasionado por la actuación desde muy pequeño, estudió en la North Carolina School of the Arts, de donde egresó en 2000. Cuatro años más tarde obtuvo una licenciatura en Teatro Musical en el Boston Conservatory.

PUBLICIDAD

John Cariani en el papel de Nigel Bottom en Something Rotten!, producción en la que compartió escenario con Rob McClure. El éxito de la obra los llevó luego a recorrer Estados Unidos durante más de un año con una gira nacional del musical.

A lo largo de su trayectoria también participó en producciones como Broadway Bound, Camelot en versión concierto y numerosos espectáculos del circuito Off-Broadway, entre ellos Rent, Peter and the Starcatcher, Enter Laughing, Candida y After the Ball. En cine tuvo participaciones en El buen nombre (2006), Solo un sueño (2008), Hombres de negro 3 (2012) y The Immigrant (2013). Además, publicó el libro God in My Head.