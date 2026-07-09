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Justin Bieber, Madonna, Shakira y BTS estarán en la final del Mundial con un espectáculo histórico

El partido final de la Copa Mundial de la FIFA se llevará a cabo el domingo, 19 de julio de 2026

9 de julio de 2026 - 8:29 AM

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Justin Bieber fue el artista más reciente en ser anunciado para el espectáculo de medio tiempo de la final de la Copa Mundial de la FIFA. (AP Foto/Chris Pizzello, Archivo)
Justin Bieber fue el artista más reciente en ser anunciado para el espectáculo de medio tiempo de la final de la Copa Mundial de la FIFA. (AP Foto/Chris Pizzello, Archivo) (Chris Pizzello)
Francisco Javier Díaz
Por Francisco Javier Díaz
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidafrancisco.diaz@gfrmedia.com

Justin Bieber será parte del espectáculo del medio tiempo en la final del Mundial, que estará repleto de estrellas al estilo del Super Bowl. Bieber se suma a otros artistas principales como Madonna, Shakira y BTS, según anunció el miércoles la FIFA.

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La estrella del afrobeats Burna Boy, el director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel y el Coro PS22, un coro de estudiantes de primaria con sede en Staten Island, Nueva York, también actuarán; a este último se unirá Coldplay.

La actuación de medio tiempo de la final del 19 de julio, que tendrá una duración de 11 minutos, fue curada por Chris Martin, vocalista de Coldplay. El espectáculo apoyará el FIFA Global Citizen Education Fund, que tiene como meta recaudar $100 millones para ayudar a que los niños accedan a la educación y al fútbol.

La banda mexicana de rock Maná y la cantante Lila Downs protagonizaron el inicio del espectáculo musical de la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Azteca de Ciudad de México. Con su emblemática canción "Oye mi amor", la agrupación originaria de Guadalajara, una de las sedes mundialistas en el país, se encargó de poner el ambiente previo al arranque del partido entre las selecciones de México y Sudáfrica, que marcará el inicio de esta inédita Copa del Mundo organizada de manera conjunta entre México, Estados Unidos y Canadá.Shakira está cargo del himno "Dai Dai".
1 / 13 | De Shakira a Maná: así se encendió la fiesta del fútbol mundial. La banda mexicana de rock Maná y la cantante Lila Downs protagonizaron el inicio del espectáculo musical de la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Azteca de Ciudad de México. - Natacha Pisarenko

“La Copa Mundial de la FIFA une al mundo de una manera que nada más puede”, indicó Justin Bieber en un comunicado. “Estoy agradecido de ser parte de este espectáculo de medio tiempo, y aún más agradecido al saber que ya está ayudando a ampliar el acceso a la educación para niños de todo el mundo”.

De todas las actuaciones, la incorporación de Burna Boy es particularmente destacable, pues tiene participación en la canción oficial de este año para el Mundial, “Dai Dai”, encabezada por Shakira. La canción es una mezcla de sus paisajes musicales: afrobeats y ritmos latinos, un tema pop innegablemente global y multilingüe. En un verso, mencionan a varios de los futbolistas más famosos del mundo y a países que compiten en el Mundial de este año: “Brasil, Uruguay, Argentina, Colombia”, vitorea Shakira. “México, Japón, Corea, Países Bajos”.

“La Copa Mundial de la FIFA es uno de los pocos momentos que de verdad reúne a todo el mundo”, mencionó Burna Boy en un comunicado. “Representar a África en el primer espectáculo de medio tiempo de una final de la Copa Mundial de la FIFA es un privilegio y una responsabilidad que no me tomo a la ligera”.

Aunque el Super Bowl es famoso por su espectáculo de medio tiempo, este tipo de presentaciones no son habituales en el fútbol, con eventos como la final de la Liga de Campeones que incluyen un concierto previo al partido.

El espectáculo de medio tiempo del Mundial de este año también contará con algunos de Los Muppets de Plaza Sésamo, así como con Kermit y Miss Piggy.

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Copa del MundoCopa MundialCopa Mundial de fútbolMadonnaJustin BieberShakiraBTS
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