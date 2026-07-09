Esta versión “live action’ de Moana tiene, en esencia, la misma trama que el filme animado que Walt Disney Pictures estrenó hace una década. El personaje titular sigue siendo una joven aventurera y de mucha fuerza de voluntad que decide desafiar las órdenes de su padre, el jefe de una de las islas habitables de Polinesia. Su jornada por el mar requiere reclutar la ayuda del semidiós Maui para poder remediar el desbalance de la naturaleza que está amenazando los recursos de subsistencia de su gente.