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prima:“Moana” vuelve a navegar: su nueva protagonista es la gran fortaleza de la película

Catherine Laga’aia destaca en la adaptación “live action” del clásico animado de Disney

9 de julio de 2026 - 11:10 PM

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Catherine Laga'aia en una escena de "Moana." (Disney via AP) (Disney Enterprises; Inc.)
Juanma Fernández París
Por Juanma Fernández París
Crítico de cine

Esta versión “live action’ de Moana tiene, en esencia, la misma trama que el filme animado que Walt Disney Pictures estrenó hace una década. El personaje titular sigue siendo una joven aventurera y de mucha fuerza de voluntad que decide desafiar las órdenes de su padre, el jefe de una de las islas habitables de Polinesia. Su jornada por el mar requiere reclutar la ayuda del semidiós Maui para poder remediar el desbalance de la naturaleza que está amenazando los recursos de subsistencia de su gente.

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Juanma Fernández París
Juanma Fernández-París ha sido cinéfilo desde que nació, pero su carrera como cinéfilo profesional se comenzó a concretar cuando completó su bachillerato en Comunicación Pública con énfasis en periodismo y cine....
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