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Galería sobre salsa reúne tesoros de grandes leyendas del género

Esta muestra, localizada en el Fairmont El San Juan Hotel, arranca la antesala de actividades con motivo del Congreso Mundial de la Salsa

18 de julio de 2026 - 2:13 PM

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El presidente del Museo de la Salsa en la ciudad de Nueva York, Johnny Krueger, posa con parte de los objetos de la Galería de la Salsa en el Fairmont El San Juan Hotel. EFE/Esther Alaejos (Esther Alaejos)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La inauguración de una galería de piezas históricas de exponentes salseros arranca la antesala de actividades que se llevarán a cabo con motivo del trigésimo Congreso Mundial de la Salsa, que se celebra este mes en Puerto Rico, una de las mecas de este género musical, bajo el lema “30 años, 30 noches, 30 historias”.

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“Los amigos que nos visiten aquí en el ‘lobby’ (vestíbulo) del Fairmont El San Juan Hotel, en Isla Verde, van a tener la oportunidad de tener una experiencia con parte o varios de los grandes protagonistas de la historia de la salsa”, apuntó a EFE el fundador del Congreso Mundial de la Salsa, Eli Irizarry, desde el complejo hotelero.

Vestuarios, instrumentos y objetos personales de artistas emblemáticos como Tito Rojas, Gilberto Santa Rosa, Roberto Roena, Tito Puente y Eddie Palmieri, componen esta exposición que adorna el piso bajo del Fairmont El San Juan Hotel, y que estará abierta al público todos los días, de 1:00 a 9:00 p.m. hasta el 1 de agosto de 2026.

Eli Irizarry, fundador del Congreso Mundial de la Salsa. EFE/Esther Alaejos
Eli Irizarry, fundador del Congreso Mundial de la Salsa. EFE/Esther Alaejos (Esther Alaejos)

Además, esta exhibición que se realiza en colaboración con el Museo de Spanish Harlem de Nueva York y el Museo de los Pioneros de la Salsa Caleña, cuenta con la muestra fotográfica “Curet: el poeta del pueblo”, del fotógrafo José Rodríguez, en honor al compositor Catalino ‘Tite’ Curet Alonso en el centenario de su natalicio.

Salsa en vivo todos los días

Irizarry detalló que como parte de la celebración de los 30 años del Congreso Mundial de la Salsa, se constituyó una plataforma que se llama Destino Salsa.

“Del 1 de julio al 1 de agosto vamos a tener cada noche por lo menos cinco o seis lugares donde la gente puede bailar con música en vivo”, explica Irizarry.

Al evento de inauguración asistieron reconocidas personalidades de la salsa, entre ellas Don Perignon, Tito Ortos, Ivelisse ‘Ivy’ Escobar, viuda de Tito Rojas y Johnny Cruz, del Spanish Harlem Salsa Museum.

Personalidades del mundo de la salsa dijeron presente en el Fairmont El San Juan Hotel, en Isla Verde durante la inauguración de una galería dedicada a la salsa. EFE/Esther Alaejos
Personalidades del mundo de la salsa dijeron presente en el Fairmont El San Juan Hotel, en Isla Verde durante la inauguración de una galería dedicada a la salsa. EFE/Esther Alaejos (Esther Alaejos)

Obras de Nueva York y Cali

Por su parte, Luz Ángela Córdoba, directora general del Museo Pionero de la Salsa Caleña de Cali, ubicada en el Valle del Cauca en Colombia, se muestra entusiasmada por participar en el estreno esta exposición que cuenta con artefactos de su colección colombiana.

“A nivel musical, Colombia, Puerto Rico, Cuba, Nueva York han estado muy unidos en esta historia”, resalta Córdoba. “La salsa caleña en este momento es la memoria musical de la salsa a nivel global. Estos encuentros hacen que se fortalezca cada vez más nuestra cultura caleña”.

A su juicio, “Puerto Rico es la meca de la salsa y los principales artistas más representativos están aquí en Puerto Rico”.

Por último, Johnny Krueger, presidente del Museo de la Salsa en la Ciudad de Nueva York, expresa que para él es “un honor” estar en presente en esta galería que tiene elementos “de la Galería de la Salsa de Nueva York” y aprovechó la ocasión para incitar al público a visitar su museo.

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SalsaHotel San JuanIsla Verde
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