Carolina se llena de salsa con una edición especial de Noches de Galería

En el marco de la celebración del Congreso Mundial de la Salsa en Puerto Rico, el municipio de Carolina celebrará una nueva edición de las Noches de Galería y mercado artesanal, en esta edición

El evento integra arte, música, gastronomía y el talento de los artesanos puertorriqueños en un ambiente familiar y cultural.

La actividad se celebrará el viernes, 17 de julio, a partir de las 6:00 p.m., en la Plaza de Recreo Rey Fernando III con la participación de la Orquesta de Conciertos de Carolina, que ofrecerá un tributo al género de la salsa, bajo la dirección del maestro Franky Suarez.

Como parte de la programación especial, los asistentes disfrutarán de música en vivo con los estudiantes del Conjunto Tropical de la Escuela de Bellas Artes de Carolina y de una exhibición de baile de salsa protagonizada por los participantes del Congreso Mundial de la Salsa, llevando el ritmo y la pasión de este importante encuentro internacional al corazón de la Ciudad Gigante.

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Como complemento a la oferta cultural, Mercado Guayabas reunirá a productores y artesanos con una variada selección de frutos frescos, plantas ornamentales, productos agrícolas y artículos confeccionados a mano, promoviendo el talento y el emprendimiento local.

La velada contará además con la inauguración de la exposición fotográfica “Réquiem por Tito Puente”, del fotoperiodista José “Joe” Rodríguez, una muestra que exalta el legado artístico del legendario Rey del Timbal, a través de imágenes que capturan momentos memorables de su trayectoria y su invaluable aportación a la música latina.