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prima:Pintor venezolano Armando Reverón “revive” en el MAPR con un significado inesperado

La muestra “Armando Reverón: El Caribe y la ausencia renovada” estará abierta al público hasta octubre de 2026

19 de julio de 2026 - 11:17 PM

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Esta es la primera vez que el Museo de Arte de Puerto Rico produce una muestra dedicada al maestro venezolano Armando Reverón. (Suministrada)
Francisco Javier Díaz
Por Francisco Javier Díaz
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidafrancisco.diaz@gfrmedia.com

Hay exposiciones que cambian con el paso del tiempo, no porque sus obras sean distintas, sino porque la realidad les da un nuevo significado. Eso ocurre con “Armando Reverón: El Caribe y la ausencia renovada”, una muestra que presenta el Museo de Arte de Puerto Rico desde marzo pasado. Lo que comenzó como una oportunidad para acercar al público a uno de los artistas más importantes de América, hoy también se ha convertido en un homenaje a Venezuela tras los recientes terremotos que afectaron a Caracas y, especialmente, a La Guaira, región donde Reverón desarrolló gran parte de su vida artística.

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