Hay exposiciones que cambian con el paso del tiempo, no porque sus obras sean distintas, sino porque la realidad les da un nuevo significado. Eso ocurre con “Armando Reverón: El Caribe y la ausencia renovada”, una muestra que presenta el Museo de Arte de Puerto Rico desde marzo pasado. Lo que comenzó como una oportunidad para acercar al público a uno de los artistas más importantes de América, hoy también se ha convertido en un homenaje a Venezuela tras los recientes terremotos que afectaron a Caracas y, especialmente, a La Guaira, región donde Reverón desarrolló gran parte de su vida artística.