El MAPR presenta su primera exhibición inmersiva: así se vive “Sueños de Santurce”

El arte y el ser humano han coexistido y dialogado de múltiples formas a lo largo del tiempo. En el Museo de Arte de Puerto Rico (MAPR) ese diálogo se hace presente a través de sus pasillos que albergan impresionantes pinturas, esculturas e instalaciones que invitan a explorar y observar de cerca cada rincón.

Ahora, gracias a la tecnología de Realidad Extendida (XR), no solo es posible contemplar las obras de arte, sino adentrarse en ellas y descubrir un metaverso creativo que transforma la percepción del espacio.

La nueva exhibición "Sueños de Santurce" reúne a cuatro jóvenes artistas digitales puertorriqueños, Eliezer Fontánez (OWTLW), Adriana García Soto, Dennis Gabriel Ducós y Christina Lewis, quienes desarrollaron experiencias inmersivas inspiradas en la arquitectura, la historia y riqueza cultural de la ciudad cangrejera. Esta es la primera exhibición en su clase en el MAPR.

La propuesta, que abrirá al público este domingo 18 de enero, invita a recorrer el museo de una manera distinta, utilizando visores de realidad virtual (Meta Quest 3) y códigos QR ubicados en el atrio principal que permiten sumergirse en los distintos universos creados por cada artista.

De izquierda a derecha: Dennis Ducós, Adriana García y Eliezer Fontanez (OWTLW) (Suministrada)

Ducós presenta “Templo de Cangreros”, una obra que transforma el espacio en una especie de santuario futurista en el que combina formas orgánicas dibujadas a mano, fotografías digitales manipuladas, figuras y espacios tridimensionales, así como un juego de texturas, colores y movimiento. “Templo de Cangreros nace de la idea de recibir la energía y los sueños de quienes habitaron estas tierras, y nos invita a soñar lo que será el futuro de Santurce”, expresó el artista multidisciplinario.

Lewis, con un estilo que combina impresionismo y surrealismo, creó “Jardín de Diosas”, una impactante puesta en escena de paisajes surrealistas llenos de colores vivos, luz y movimiento, donde cada elemento digital interactúa con el visitante al ritmo de la música. “En mi obra hay diosas que bailan: una salsa, otra merengue y otra bomba. También hay plantas que se mecen con el viento y pequeñas cascadas que fluyen; es mi forma de hacer arte”, resaltó la pintora y creadora digital.

La artista Christina Lewis (Suministrada)

Por su parte, Fontánez, quien se identifica artísticamente como OWTLW, trabaja la abstracción contemporánea que fusionando ilustración, símbolos culturales y tecnología. Así desarrolló la obra para esta exhibición que titula “Cultura Aumentada”. “Para mí es un sueño estar en este museo, porque arte y tecnología en mi mundo siempre se mezclan. Lo que traigo aquí es una muestra de eso, de abstracciones mezcladas con un poco de arte urbano y muy colorido”, afirmó el también muralista.

Con la obra “Devuelta al Manglar“, García Soto utiliza la intersección entre lo real y lo digital para visualizar un futuro distópico que obliga a reflexionar sobre el impacto de la crisis climática en la zona de Santurce. “Sabemos que muchas zonas podrían quedar inundadas en las próximas décadas y también enfrentamos una crisis de desplazamiento, así que imaginé qué pasará cuando el agua retome y no haya nada más que explorar”, comentó la ilustradora.

Esta propuesta, nacida de la colaboración entre el Centro de Desarrollo para la Comunidad Creativa (CEDE) del MAPR y la empresa puertorriqueña MeshMap, busca apoyar a una nueva generación de creadores digitales, proporcionándoles recursos, acompañamiento técnico y la tecnología necesaria para dar vida a sus ideas.

“Gracias a esta colaboración, cuatro creadores integran la tecnología, la realidad aumentada y la práctica artística para transformar nuestra sede. Abrirle las puertas del museo permite impulsar nuevas posibilidades y sembrar el camino para su desarrollo continuo”, expresó Annie Saldaña, Administradora CEDE.

Como parte del programa que arrancó el pasado noviembre, cada participante tuvo cuatro semanas para desarrollar su proyecto, contando con una subvención que cubrió sus gastos de creación, acceso a dispositivos de realidad virtual Meta Quest 3 y acompañamiento técnico de MeshMap, lo que les permitió transformar sus ideas en experiencias inmersivas listas para el público.