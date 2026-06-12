Celine Santos al ocupar el segundo lugar de “LCDLF6″: “Me siento la reina del pueblo”

La exreina de belleza dominicana Celinee Santos ha demostrado que una verdadera reina no solo domina las pasarelas, sino también las complejas e implacables dinámicas de la televisión en vivo.

Su entrada a “La casa de los famosos 6″ marcó el inicio de una transformación radical ante el ojo público: del “Top 30″ de Miss Universe 2024 a una jugadora frontal y sin filtros.

Lejos de la diplomacia de los certámenes, la representante dominicana se ha consolidado como un imán de pasiones y controversias. A su vez, demostró que su fuerte personalidad caribeña no pasa desapercibida para nadie.

Esta noche, luego de ocupar el segundo lugar de la sexta temporada, Santos se expresó llena de agradecimiento. Sus palabras fueron pronunciadas después de que el español Fabio Agostini fuera anunciado como ganador absoluto.

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“La reina del pueblo me siento, querida por el pueblo, amada, me llevo el cariño de la gente que es lo más que agradezco, así que muchas gracias”, dijo.

La exreina, a su vez, dijo que el segundo lugar se siente como el primero. En esa línea, está “encantada, feliz y orgullosa” del trabajo realizado dentro de la mansión.

“Le digo a todo aquel que me sigue que sí se puede, luchen por sus sueños, todos los días levántese con el ánimo de dar el todo por el todo, la frente en alto y dénle la gloria y honra a Dios, que es lo más importante”, sostuvo.

Santos se despidió “con lágrimas de emoción y lágrimas de agradecimiento”. Según su fe, Dios tiene un mejor plan para ella.