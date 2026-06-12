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Celine Santos al ocupar el segundo lugar de “LCDLF6″: “Me siento la reina del pueblo”

La exreina de belleza dominicana se mostró agradecida con el apoyo de la audiencia del “reality show” de Telemundo

12 de junio de 2026 - 11:21 PM

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Celinee Santos y Fabio Agostini en la gala final de "La casa de los famosos 6". (Captura)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

La exreina de belleza dominicana Celinee Santos ha demostrado que una verdadera reina no solo domina las pasarelas, sino también las complejas e implacables dinámicas de la televisión en vivo.

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Su entrada a “La casa de los famosos 6″ marcó el inicio de una transformación radical ante el ojo público: del “Top 30″ de Miss Universe 2024 a una jugadora frontal y sin filtros.

Lejos de la diplomacia de los certámenes, la representante dominicana se ha consolidado como un imán de pasiones y controversias. A su vez, demostró que su fuerte personalidad caribeña no pasa desapercibida para nadie.

Esta noche, luego de ocupar el segundo lugar de la sexta temporada, Santos se expresó llena de agradecimiento. Sus palabras fueron pronunciadas después de que el español Fabio Agostini fuera anunciado como ganador absoluto.

“La reina del pueblo me siento, querida por el pueblo, amada, me llevo el cariño de la gente que es lo más que agradezco, así que muchas gracias”, dijo.

La exreina, a su vez, dijo que el segundo lugar se siente como el primero. En esa línea, está “encantada, feliz y orgullosa” del trabajo realizado dentro de la mansión.

“Le digo a todo aquel que me sigue que sí se puede, luchen por sus sueños, todos los días levántese con el ánimo de dar el todo por el todo, la frente en alto y dénle la gloria y honra a Dios, que es lo más importante”, sostuvo.

Santos se despidió “con lágrimas de emoción y lágrimas de agradecimiento”. Según su fe, Dios tiene un mejor plan para ella.

Lupita Jones: Miss Universe 1991, actriz, escritora y empresaria mexicana. Kunno: Creador de contenido mexicano.Luis Coronel - Cantante de música regional mexicana.
1 / 23 | Estos son los habitantes de la sexta temporada de "La casa de los famosos". Lupita Jones: Miss Universe 1991, actriz, escritora y empresaria mexicana. - Alexis Cedeño
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La casa de los famososTelemundotelevisiónReality Shows
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Jomar José Rivera Cedeño
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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