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Luis Coronel es el primer finalista de “La casa de los famosos 6″

La gran final tendrá lugar el próximo jueves, 11 de junio

3 de junio de 2026 - 10:06 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Luis Coronel es uno de los habitantes que pertenece al equipo "Guerreros de la Luz". (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Las luces de la casa más vigilada del mundo están a punto de apagarse. Tras la sorpresiva e impactante eliminación de Caeli Santaolalla en la recta final, la sexta temporada de “La casa de los famosos 6″ entra en su fase definitiva.

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Con solo unos pocos habitantes en pie de lucha por el premio de los $200,000, la tensión entre los cuartos ha alcanzado su punto de ebullición. La cuenta regresiva para el 11 de junio ha comenzado, y la gran pregunta que divide a la audiencia de Telemundo es una sola: ¿quién se coronará como el ganador absoluto?

Luego de más de 100 días de aislamiento, controversias mediáticas y dinámicas extremas de nominación, el público se alista para emitir los votos definitivos a través de la plataforma oficial. Tras 15 intensas eliminaciones y más de 100 días de aislamiento, este martes el “reality” de Telemundo suspendió la habitual prueba del líder para dar paso al desafío más codiciado de la temporada: la prueba por el pase al primer finalista.

A través de la dinámica denominada “La fiesta del fútbol” no solo midió la habilidad de los participantes en la arena, sino que desató una guerra psicológica interna. Al final de la jornada, Luis Coronel se convirtió en el ganador de la prueba.

Más temprano, la fiesta del Mundial se sintió en “La casa de los famosos 6″. Hasta Javier Poza y Jimena Gállego bailaron en el foro.

Lupita Jones: Miss Universe 1991, actriz, escritora y empresaria mexicana. Kunno: Creador de contenido mexicano.Luis Coronel - Cantante de música regional mexicana.
1 / 23 | Estos son los habitantes de la sexta temporada de "La casa de los famosos". Lupita Jones: Miss Universe 1991, actriz, escritora y empresaria mexicana. - Alexis Cedeño
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La casa de los famososTelemundotelevisiónReality Shows
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Jomar José Rivera Cedeño
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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