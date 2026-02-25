Opinión
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Luis Coronel es el nuevo habitante de “La casa de los famosos 6″

El cantante de música regional mexicana nació en Tucson, Arizona, y comenzó su carrera inspirado por su abuelo

25 de febrero de 2026 - 2:42 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Luis Coronel es el nuevo habitante de "La casa de los famosos 6". (Facebook)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Luis Coronel, uno de los artistas más exitosos de la música latina, es el nuevo habitante de “La casa de los famosos 6″ y se integró directo al “Destierro”, con Laura G. y Caeli.

RELACIONADAS

Coronel nació en Tucson, Arizona, y comenzó su carrera musical inspirado por su abuelo en la iglesia.

Un día subió a Facebook una versión de “Mi niña traviesa”, de Horacio Palencia, y el video se hizo viral. De esta manera, se convirtió en uno de los primeros artistas latinos que construyó una carrera musical tras publicar un video en redes sociales.

¿Cómo votar por el famoso que quieres salvar?

  1. Entra a la sección de votaciones de “La casa de los famosos” en la página de Telemundo.
  2. Luego puedes seleccionar la fotografía del participante y hacer clic en el botón que dice “vota”.
  3. Durante el período de votación, hay un límite de un (1) voto por día durante la ventana de votación.

¿Quiénes pueden votar y a partir de cuándo?

  • El único método de votación válido es en línea. Cada persona tendrá un identificador único con el que se valida cada voto. 
  • Solo pueden votar quienes viven en Estados Unidos y Puerto Rico y quienes tengan un identificador único durante el Periodo de Votación.
  • La ventana de votación se abre cada jueves después de la gala de nominación y estará disponible hasta el próximo lunes.

¿Cuántas veces puedes votar?

  • Cada persona puede emitir hasta dos votos por día de la siguiente manera:
Lupita Jones: Miss Universe 1991, actriz, escritora y empresaria mexicana. Kunno: Creador de contenido mexicano.Luis Coronel - Cantante de música regional mexicana.
1 / 23 | Estos son los habitantes de la sexta temporada de "La casa de los famosos". Lupita Jones: Miss Universe 1991, actriz, escritora y empresaria mexicana. - Alexis Cedeño
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
