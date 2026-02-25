Luis Coronel es el nuevo habitante de “La casa de los famosos 6″
El cantante de música regional mexicana nació en Tucson, Arizona, y comenzó su carrera inspirado por su abuelo
25 de febrero de 2026 - 2:42 PM
Luis Coronel, uno de los artistas más exitosos de la música latina, es el nuevo habitante de “La casa de los famosos 6″ y se integró directo al “Destierro”, con Laura G. y Caeli.
Coronel nació en Tucson, Arizona, y comenzó su carrera musical inspirado por su abuelo en la iglesia.
Un día subió a Facebook una versión de “Mi niña traviesa”, de Horacio Palencia, y el video se hizo viral. De esta manera, se convirtió en uno de los primeros artistas latinos que construyó una carrera musical tras publicar un video en redes sociales.
