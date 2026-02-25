Luis Coronel es el nuevo habitante de “La casa de los famosos 6″

Coronel nació en Tucson, Arizona, y comenzó su carrera musical inspirado por su abuelo en la iglesia.

Un día subió a Facebook una versión de “Mi niña traviesa”, de Horacio Palencia, y el video se hizo viral. De esta manera, se convirtió en uno de los primeros artistas latinos que construyó una carrera musical tras publicar un video en redes sociales.

¿Cómo votar por el famoso que quieres salvar?

Entra a la sección de votaciones de “La casa de los famosos” en la página de Telemundo. Luego puedes seleccionar la fotografía del participante y hacer clic en el botón que dice “vota”. Durante el período de votación, hay un límite de un (1) voto por día durante la ventana de votación.

¿Quiénes pueden votar y a partir de cuándo?

El único método de votación válido es en línea. Cada persona tendrá un identificador único con el que se valida cada voto.

Solo pueden votar quienes viven en Estados Unidos y Puerto Rico y quienes tengan un identificador único durante el Periodo de Votación.

La ventana de votación se abre cada jueves después de la gala de nominación y estará disponible hasta el próximo lunes.

¿Cuántas veces puedes votar?

Cada persona puede emitir hasta dos votos por día de la siguiente manera:

