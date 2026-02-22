Opinión
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Laura Zapata, “la gran villana” que revoluciona “La casa de los famosos 6″

Desde su ingreso captó la atención por su fuerte personalidad y ya ha protagonizado momentos destacados

22 de febrero de 2026 - 8:00 PM

Laura Zapata ha sido protagonista de varias polémicas. (Facebook)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Laura Guadalupe Zapata Miranda, conocida como Laura Zapata, es una actriz y cantante mexicana. Estudió Baile y maestra de Educación Física.

Fue la primera de la familia en ganar fama internacional. Debutó como actriz en la telenovela “Mundo de juguete” en el 1974.

Trabajó en el teatro y en el cine, y su nombre está escrito con letras de oro en la historia del arte mexicano. La mayor parte de su carrera ha sido en Televisa al formar parte de telenovelas como “Rosalinda”, “Pobre niña rica”, “Esmeralda”, “Rosa salvaje” y en “María Mercedes”, una de las primeras en que que desempeñó como villana frente a su hermana Thalía.

En septiembre de 2002, Zapata y su hermana Ernestina Sodi fueron secuestradas y llevadas a un lugar no especificado. La noticia de su secuestro salió en los titulares de toda América Latina y en los canales de televisión de habla hispana de los Estados Unidos.

Fue liberada 18 días después de su secuestro, y su hermana Ernestina fue puesta en libertad el día 34. En enero de 2004, una vez más en los titulares, salió a la luz una supuesta disputa entre ella y sus hermanas sobre las intenciones de hacer una obra de teatro basada en el secuestro.

Aunque al poco tiempo anunció que pondría en pausa el proyecto, en el 2005 la pieza sería estrenada, a pesar de las amenazas legales de Thalía.

Otras polémicas

El secuestro, sin embargo, no ha sido la única polémica en la que Zapata ha sido protagonista. En el 2019, tras darse a conocer que Yalitza Aparicio había sido nominada como Mejor actriz a los Premios Oscar por su actuación en la película “Roma”, esto generó diversas opiniones, muchos la apoyaron mientras que otros realizaron varios comentarios malos hacia la oaxaqueña.

Una de las actrices que reaccionó a la nominación fue “la gran villana”. “Bueno, pues que suerte ¿no? La suerte de las feas… No, no es cierto”, dijo en entrevista con el programa “Venga la alegría.

De inmediato su comentario le generó críticas en redes sociales, sobre todo de personas que defendían a Aparicio.

Laura contra Laura

En el 2015, Zapata utilizó Twitter, ahora X, para expresar su opinión sobre Laura Bozzo, quien en una entrevista habló sobre la actriz. A través de este tuit, las dos comenzaron una pelea, ya que cada que les preguntaban sobre su discusión, decían aún más cosas negativas.

Ni el asilo se salvó

A principios de 2021, Zapata se vio involucrada en otra disputa, en esta ocasión porque a través de redes sociales denunció que el asilo donde se encontraba su abuela la tenía secuestrada.

La actriz contó que supuestamente el personal del lugar había descuidado a su abuela Eva Mange, de más de 100 años y que como consecuencia tenía varias heridas en el cuerpo.

Después de que Zapata diera a conocer este hecho y de estar varios días en el asilo cuidando a su abuela, la hermana de Thalía llevó a doña Eva Mange a su casa en donde se recuperó por completo.

“LCFLF6″

“La villana” fue presentada como la cuarta habitante oficial de esta edición de “La casa de los famosos 6″. Desde su ingreso captó la atención por su fuerte personalidad y ya ha protagonizado momentos destacados.

A menos de 24 horas del estreno, tuvo un fuerte enfrentamiento con Oriana Marzoli tras el intercambio de calificativos entre ambas. La intérprete claramente había adelantado que entraría al “reality” con la intención de “jugar” y no de esconderse.

Lupita Jones: Miss Universe 1991, actriz, escritora y empresaria mexicana. Kunno: Creador de contenido mexicano.Curvy Zelma - Creadora de contenido mexicana.
1 / 22 | Estos son los habitantes de la sexta temporada de "La casa de los famosos". Lupita Jones: Miss Universe 1991, actriz, escritora y empresaria mexicana. - Alexis Cedeño
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
