Estos son los primeros nominados de “La casa de los famosos 6”

La gala más temida en “La casa de los famosos 6” llegó: la noche de nominaciones. Específicamente, la primera, una que puede marcar alianzas y estrategias, así como dar paso a enemistades y divisiones entre los habitantes, a poco más de 48 horas de haber iniciado la convivencia en el "reality show" que se transmite por Telemundo.

Para esta primera nominación, "La Jefa" ordenó otorgar 3, 2 y 1 punto para conformar la temida placa de nominados, a la que se sumaron cinco famosos, quienes se unieron al influencer Kenny Rodríguez. Este fue nominado el primer día directamente por la líder de la semana, la creadora de contenido Jailyne Ojeda.

Estos son los nominados de la primera semana:

Primer regaño de “La Jefa”

Antes de iniciar el proceso de nominación, el presentador Javier Poza le recordó a los habitantes la importancia de seguir al pie de la letra las reglas de convivencia dentro de la casa, pues “La Jefa” “todo lo ve”.

La advertencia surgió luego de que la actriz y villana de telenovelas, Laura Zapata y “El Divo” fueran captados en una conversación con sus micrófonos tapados, lo que provocó que la producción no pudiera escuchar.

PUBLICIDAD

Según se indicó, de continuar con esa conducta, comenzarán las sanciones en la sexta temporada.