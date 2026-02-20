Opinión
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Estos son los primeros nominados de “La casa de los famosos 6”

A poco más de 48 horas de convivencia, ya hay placa y polémica en el “reality show” de Telemundo

20 de febrero de 2026 - 11:06 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Habitantes de La casa de los famosos 6 por Telemundo. (captura de pantalla)
Bárbara Sepúlveda Núñez
Por Bárbara Sepúlveda Núñez
Periodista de Entretenimientobarbara.sepulveda@gfrmedia.com

La gala más temida en “La casa de los famosos 6” llegó: la noche de nominaciones. Específicamente, la primera, una que puede marcar alianzas y estrategias, así como dar paso a enemistades y divisiones entre los habitantes, a poco más de 48 horas de haber iniciado la convivencia en el "reality show" que se transmite por Telemundo.

Para esta primera nominación, "La Jefa" ordenó otorgar 3, 2 y 1 punto para conformar la temida placa de nominados, a la que se sumaron cinco famosos, quienes se unieron al influencer Kenny Rodríguez. Este fue nominado el primer día directamente por la líder de la semana, la creadora de contenido Jailyne Ojeda.

Estos son los nominados de la primera semana:

Primer regaño de “La Jefa”

Antes de iniciar el proceso de nominación, el presentador Javier Poza le recordó a los habitantes la importancia de seguir al pie de la letra las reglas de convivencia dentro de la casa, pues “La Jefa” “todo lo ve”.

La advertencia surgió luego de que la actriz y villana de telenovelas, Laura Zapata y “El Divo” fueran captados en una conversación con sus micrófonos tapados, lo que provocó que la producción no pudiera escuchar.

Según se indicó, de continuar con esa conducta, comenzarán las sanciones en la sexta temporada.

Lupita Jones: Miss Universe 1991, actriz, escritora y empresaria mexicana. Kunno: Creador de contenido mexicano.Curvy Zelma - Creadora de contenido mexicana.
1 / 22 | Estos son los habitantes de la sexta temporada de "La casa de los famosos". Lupita Jones: Miss Universe 1991, actriz, escritora y empresaria mexicana. - Alexis Cedeño
ACERCA DEL AUTOR
Bárbara Sepúlveda Núñez
Bárbara Sepúlveda NúñezArrow Icon
Bárbara Sepúlveda Núñez es madre de dos niñas y cuenta con un bachillerato en Periodismo de la Escuela de Comunicación Ferré Rangel de la Universidad del Sagrado Corazón. En 2017, trabajó...
