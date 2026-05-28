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El reencuentro de Francisco Paz, Stevan Micheo y Adlan Cruz promete una noche inolvidable

El concierto “Los Tres Pianistas” se presenta el 30 de mayo en el Centro de Bellas Artes en Santurce

28 de mayo de 2026 - 12:00 PM

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Los pianistas Francisco Paz, Stevan Micheo y Adlan Cruz. (alexis.cedeno)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

Conocer que se abrió en el calendario de presentaciones del Centro de Bellas Artes (CBA) Luis A Ferré en Santurce una fecha disponible fue motivo inminente para que tres pianistas puertorriqueños regresen una vez más al escenario.

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Los músicos Francisco Paz, Stevan Micheo y Adlan Cruz vuelven el sábado, 30 de mayo con su virtuosidad al escenario del CBA con su espectáculo “Los Tres Pianistas”, un concepto que presentaron por primera ves en mayo del 2017. Desde esa fecha hasta el presente los tres músicos se han unido en siete espectáculos previos y ahora se disponen hacerlo por una octava ocasión.

El concierto que presenta un recorrido magistral a través de distintos géneros musicales, fusiona arreglos contemporáneos, clásicos y momentos de improvisación que resaltan el talento individual y colectivo de los pianistas a lo largo de sus respectivas trayectorias. Los tres músicos son solistas con carrera exitosas en y fuera de Puerto Rico. Fue Micheo el gestor del junte original.

En su mente para el concepto de tres pianistas en escena solo pensó en los nombres de Paz y Cruz por la admiración que les profesa a los dos músicos. En aquel entonces ninguno se conocía y lo que resultó ese junte, además de ser extraordinario en calidad y talento musical, fue crear un vínculo personal de excelente amistad y química. Entre los tres se pegan vellones constantes, sus familias se han hecho cercanas y adoran el piano, punto de convergencia de los tres amantes de las teclas negras y blanca.

“El concierto es una celebración musical y generacional porque abarcamos repertorio para toda las edades y gustos. Pero lo que hemos creado juntos es lo que es irrepetible… nuestras familias se conocen, se han unido, nuestras hijas comparten juntas, la gente que nos ha ido a ver también se sienten cercana. Tengo gente que nos ha ido a ver en varios conciertos y esto es lo que ha hecho este concepto tan bonito porque nos permite hacer la música con los nuestros”, sostuvo Micheo.

Paz, quien reside en Miami, pero viene a Puerto Rico con frecuencia advierte que todos los conciertos que han realizado bajo el concepto de “Los Tres Pianistas” son únicos por la química y confianza que proyectan los tres en el escenario. “Nosotros tenemos una conexión muy especial y así como nos vez, bromeando y vacilando también se da en el show. Aquí no hay espacio para egos, si no sería muy difícil, porque se convierte en una competencia y esto no es una competencia”, mencionó Paz, cuya trayectoria es de 45 años.

El repertorio que interpretarán es “una combinación de los shows de los 80, la música 80, la música del 90, música del 2000 y música de ahora, que es la parte urbano que vamos a hacer”, adelantó Cruz.

“La combinación musical de todos los clásicos y éxitos es lo que hace el show único”, puntualizó Cruz, pianista con 40 años de trayectoria.

El repertorio integra éxitos de Michael Jackson, Guns N’ Roses, Journeys, Queens y Toto, por mencionar algunos.

La producción del evento está a cargo de Jafet y Leroy Santiago, de Sparkof Entertainment Group, quienes señalaron que el espectáculo forma parte de la visión de continuar desarrollando experiencias culturales y musicales de alto impacto en Puerto Rico.

“Los Tres Pianistas representa el tipo de experiencias que queremos seguir creando en Puerto Rico: producciones elegantes, memorables y con un estándar internacional. Este concierto celebra el talento, la cultura y el valor de la música en vivo como experiencia colectiva”, expresaron los hermanos Santiago.

Los boletos para el concierto están disponibles a través de ticketera.com y tcpr.com

Francisco Paz, Stevan Micheo y Adlan Cruz.
Francisco Paz, Stevan Micheo y Adlan Cruz. (alexis.cedeno)
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Centro de Bellas Artes de Santurce
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Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
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