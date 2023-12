Para el pianista y compositor puertorriqueño, Adlan Cruz, la Navidad no solo es una época mágica que lo lleva de regreso a cuando era un niño, sino que se le sirve de recordatorio que no hay un pueblo en el mundo que celebre esta época como en Puerto Rico.

Es por eso que, cuando pise el escenario del Centro de Bellas Artes de Caguas este sábado, 23 de diciembre de 2023, dará un majestuoso concierto en el cual hará viajar al público a través de los clásicos navideños populares, a la vez que se deleitarán con un sinnúmero de canciones navideñas nacidas en la isla y que no pueden faltar en ninguna parranda o fiesta.

“Para honrar el nombre del espectáculo, que es ‘Asalto navideño 2′, vamos a hacer piezas más criollas, de tierra adentro. Por ejemplo, compuse y voy a tocar una pieza que se llama de ‘Tierra adentro’, en que hago un homenaje a la música más de campo”, explicó el músico nacido en Bayamón. “Además de eso, voy a hacer también las baladas que siempre se cantan y se tocan, pero también tendré como invitado a don Herminio de Jesús que ha dejado un legado de más de 200 canciones a nuestro catálogo musical navideño. Esto incluye clásicos modernos como “El ña”, “El coquí”, “Levántate” y “Asómate al balcón”, entre otros. Son canciones que mucha gente no sabe quién las compuso, pero él está fuerte y saludable y lo vamos a celebrar durante el espectáculo”.

Esta única función en víspera de Noche Buena, también contará con la participación especial de la soprano Laura Rey, Los Reyes Magos y El Mejor Regalo, Raúl de la Paz y sus bailarines, entre otras sorpresas. El pianista estará acompañado, como en ocasiones anteriores por la Magnificent Croce Orchestra. Santa Claus y Los Reyes Magos estarán presentes para compartir con toda la familia.

Cruz recién llegó a la isla a principios de semana, luego de una larga serie de conciertos navideños, los cuales son ya una tradición para el músico, que lo llevó por lugares en Estados Unidos como Virginia, Carolina del Norte, Tenesí, Illinois y el estado de Washington. De hecho, tan pronto termine el espectáculo en Caguas, tomará un avión, ya que tiene pautado otro concierto el 24 de diciembre en Port Saint Lucie, en Florida.

“En los conciertos navideños en Estados Unidos siempre hago los clásicos navideños, incluyendo la composición mía ‘Villancico de las campanas’, el “Ave María” de Schubert y el “Ave María” de Bach, entre otras. Acá en Puerto Rico, también las haremos, pero le añadiremos un repertorio más criollizado”, detalló el concertista de 55 años. “Prácticamente será una gran parranda sinfónica, la cual todos gozaremos de principio a fin. Seguro que el público se unirá y cantará las canciones que todos conocen”.

El entusiasmo del público y el gran repertorio navideño puertorriqueño que está disponible para ser tocado es algo que diferencia la isla de otros países. “Gracias a Dios he tenido la oportunidad de viajar por el mundo para dar conciertos, muchos de ellos durante la Navidad, y me he dado cuenta de que nosotros tenemos una cultura única que nos diferencias del resto de los países del mundo. He estado en Navidad dando conciertos en Finlandia, Sudáfrica, Brasil, Inglaterra y hasta en Belén, y en ningún lugar se vive como acá”, mencionó el músico quien ha grabado sobre 30 álbumes.

Planes para el 2024

Una vez concluya el año 2023, Cruz pondrá su mira lo que será la celebración de 30 años como compositor con una serie de conciertos alrededor del mundo que, hasta el momento, ha recibido invitaciones para tocar en París, Francia; Johannesburgo, Sudáfrica; y Londres, Inglaterra, entre otras. Por supuesto, también dará un concierto en la isla que anunciará cuando ya se tenga el lugar y la fecha exacta.

De la misma forma, trabaja actualmente con un álbum para celebrar este hito, en el cual incluirá 30 composiciones suyas que ha grabado en distintos países en el mundo, para celebrar cada uno de los años trabajados. Cruz espera que esté listo para principios del 2024.

“Asalto navideño 2″ es una producción de Beamusic y Luis Gonzalez Events. Todavía hay boletos disponibles para el espectáculo a través de: https://ticketera.com/asaltonavideno2/.