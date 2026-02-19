Opinión
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Celinee Santos se sincera en “La casa de los famosos 6″ sobre las críticas en Miss Universe

La exreina de belleza dominicana negó haber sido responsable de la expulsión de Miss Universe Panamá 2024, Italy Mora

19 de febrero de 2026 - 10:31 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Celinee Santos. (Listín Diario / GDA)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

La modelo Celinee Santos, Miss República Dominicana Universo 2024, se sinceró con la ex Miss Universo, Lupita Jones sobre las acusaciones del supuesto mal comportamiento que exhibió durante el certamen internacional de ese año.

A la llegada de ambas al “reality show” de Telemundo, “La casa de los famosos 6”, -donde tendrán que permanecer por varios meses en aislamiento-, Santos habló sobre la situación en una conversación con Jones, quien fue directora de la franquicia en México, y negó haber sido responsable de expulsión de Italy Mora, Miss Universo Panamá 2024, de la competencia.

Asimismo, Santos insinuó que las demás candidatas podrían haberse intimidado con su seguridad en la prelimilar del concurso.

“Podía estar quien sea al lado de mí y yo era Celinee Santos. Y la preliminar para mí fue mi Miss Universo, en la preliminar para mí no hubo para nadie y yo veo el video y me siento a verlo y digo: ‘Con razón, hasta yo en su posición hubiese intentado’. Pero hoy en día eso es lo que me ha hecho estar aquí porque, ¿dónde están las otras? No estoy compitiendo con nadie, pero al final y al cabo, la vida es de resultados”, explicó Santos.

Destacó su potencial y su trayectoria como reina de belleza, así como la preparación que tuvo con el equipo de diseñadores y estilista que contaba para el concurso que se llevó a cabo en Ciudad de México.

Se recuerda que Santos fue una de las favoritas del reality de cocina “Top Chef VIP 4”, donde se convirtió en la doceava eliminada de esa edición.

Lupita Jones: Miss Universe 1991, actriz, escritora y empresaria mexicana. Kunno: Creador de contenido mexicano.Curvy Zelma - Creadora de contenido mexicana.
1 / 22 | Estos son los habitantes de la sexta temporada de "La casa de los famosos". Lupita Jones: Miss Universe 1991, actriz, escritora y empresaria mexicana. - Alexis Cedeño
ACERCA DEL AUTOR
Listín Diario / GDA
Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
