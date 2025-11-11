Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
11 de noviembre de 2025
83°nubes dispersas
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Miss República Dominicana 2024, Celinee Santos, alega que sufrió abusos y amenazas durante su reinado

Por su lado, Magali Febles reacciona a sus declaraciones

11 de noviembre de 2025 - 8:56 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Miss República Dominicana 2024, Celinee Santos. (Miss Universe)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

La Miss República Dominicana Universo 2024, Celinee Santos, reveló haber sufrido de abuso y amenazas durante su reinado por parte de la organización local.

RELACIONADAS

“Admiro a la Miss México, Fátima Bosch, me siento identificada con ella. Me encantó cómo alzó su voz, porque yo como Miss República Dominicana también viví muchas situaciones que en su momento no tuve la valentía de hablarlas, de pararme frente a una cámara y decir todos los abusos que sufrí, tanto a nivel personal como en la preparación", dijo la modelo en “Pica y se extiende” al abordar la situación que sufrió Miss México en Tailandia.

Santos también aseguró que presenció que otras candidatas que se sentían presionadas por la organización.

“Son muchas situaciones, cuando ves que las demás candidatas tienen los mismos comentarios, la misma voz... tanto así que yo no pude entregar mi corona”.

Por su parte, Magali Febles, directora del Miss República Dominicana, respondió en sus redes sociales acusando a la reina de belleza de “hacer daño” y “maltratar” a las candidatas durante su reinado.

Felicito a Jennifer Ventura (Miss RD Universo 2025) por poner en alto a República Dominicana. Sin hacer daño, sin maltratar candidatas, ni tirarles las maletas a las chaperonas, sin enfrentamientos con otras candidatas, ni irrespetando reglas, ni sacando a su compañera de cuarto con chismes. Solo con trabajo porque para llamar la atención, no hace falta dañar. ¡Es tiempo de Jennifer! Arriba mi reina quieren aprovecharse de tu luz, pero no van a poder, el pueblo sabe”, escribió Febles.

Tags
Miss Universe
ACERCA DEL AUTOR
Listín Diario / GDA
Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 11 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: