Miss República Dominicana 2024, Celinee Santos, alega que sufrió abusos y amenazas durante su reinado

La Miss República Dominicana Universo 2024, Celinee Santos, reveló haber sufrido de abuso y amenazas durante su reinado por parte de la organización local.

“Admiro a la Miss México, Fátima Bosch, me siento identificada con ella. Me encantó cómo alzó su voz, porque yo como Miss República Dominicana también viví muchas situaciones que en su momento no tuve la valentía de hablarlas, de pararme frente a una cámara y decir todos los abusos que sufrí, tanto a nivel personal como en la preparación", dijo la modelo en “Pica y se extiende” al abordar la situación que sufrió Miss México en Tailandia.

Santos también aseguró que presenció que otras candidatas que se sentían presionadas por la organización.

“Son muchas situaciones, cuando ves que las demás candidatas tienen los mismos comentarios, la misma voz... tanto así que yo no pude entregar mi corona”.

Por su parte, Magali Febles, directora del Miss República Dominicana, respondió en sus redes sociales acusando a la reina de belleza de “hacer daño” y “maltratar” a las candidatas durante su reinado.