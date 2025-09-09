Celinee alega que Cristina Porta y Paco Pizaña “son amantes”
La exreina de belleza dominicana está dispuesta a revelar todos los secretos de “Top Chef VIP 4″
9 de septiembre de 2025 - 1:54 PM
“Amantes. Ellos son amantes”, dijo la exreina de belleza dominicana Celinee Santos en una entrevista con Carlos Adyan y Lourdes Stephen para el programa “Pica y se extiende” de Telemundo, sobre la supuesta relación que hay entre Paco Pizaña y Cristina Porta. La modelo, además, señaló que él es un hombre casado y ella supuestamente tiene novio.
Porta y Pizaña se conocieron durante las grabaciones del programa de cocina “Top Chef VIP 4″, donde al día de hoy siguen en competencia.
Tras sus recientes declaraciones, la dominicana parece ya no estar dispuesta a callar y ha dejado expuestos a todos sus detractores. Sobre todo, porque muchos de los que siempre la señalaron querían aplicar temas de respeto, educación y valores.
Ante las expresiones de Santos, Carlos Adyan conversó sobre este tema en “En casa con Telemundo”, donde destacó que a “Paulo Quevedo le pasó lo mismo con Cristina”. La periodista y el actor se conocieron en “La casa de los famosos 4″.
Ahora que Santos está fuera de “Top Chef VIP 4″ el público ha podido conocerla mejor a tal punto que muchos ya piden verla en la sexta temporada de “La casa de los famosos”.
