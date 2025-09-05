Opinión
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Chef Betty regaña a Cristina Porta en “Top Chef VIP”: “Te veo sucia”

La integrante del jurado interrumpió a la periodista española en medio del caos culinario con una advertencia directa

5 de septiembre de 2025 - 9:03 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Cristina Porta se perfila como una de las competidoras más fuertes de la temporada. (Instagram)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

“Top Chef VIP 4″ de Telemundo entró en su etapa culminante. Con nueve participantes en juego de 20 que comenzaron en el “reality show”, las exigencias de los jueces se vuelven cada vez más estrictas.

RELACIONADAS

De lo anterior puede dar fe Cristina Porta. Esta noche, en medio del caos culinario por la inmunidad, la chef Betty Vázquez interrumpió a la periodista española con una advertencia directa.

“‘I need You’ (Te necesito). No sé ni qué estoy haciendo, de verdad”, dijo Porta al ver llegar a Vázquez a su estación.

La chef, sin dejarla terminar, respondió: “Yo te veo desconcentrada, te veo sucia”.

Sin ocultar su molestia, la exparticipante de “La casa de los famosos 4″ manifestó que no le gustaron las palabras de la experta. Asimismo, explicó que estaba corta de tiempo para completar su platillo.

“Yo te puedo dar ideas, pero si no, me voy también. Necesito que se concentren y que piensen en la salud del comensal que en este caso somos tus jueces. Yo también puedo decidir y decir ‘no lo quiero probar porque para mí no cumple con las normas de higiene”, continuó la chef mexicana.

Quien también fungió como jurado de “MasterChef México” detalló cuatro movimientos prohibidos en la cocina: manejar pollo, limpiarse las manos en el mandil, lavarse las manos y secarlas con el mandil.

“Ya no cumpliste”, subrayó Vázquez.

Porta, quien se caracteriza por su fuerte carácter, explotó. “Ya me he cabreado. Aquí nadie, menos (Juan) Soler cocina con orden, limpieza y todo perfecto, y he visto personas guarras en la cocina”.

El primer grupo de famosos fue confirmado el martes, 1 de julio.Marías Ochoa - Creador de contenido argentino.﻿Elvis Crespo: Ícono global de la música tropical y superestrella puertorriqueña, ganador de múltiples premios de la industria, continúa su legado con el lanzamiento de su nuevo álbum "Poeta Herido".
1 / 21 | Conoce a los participantes de la cuarta temporada de "Top Chef VIP" . El primer grupo de famosos fue confirmado el martes, 1 de julio. - Suministrada
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
