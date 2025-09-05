Chef Betty regaña a Cristina Porta en “Top Chef VIP”: “Te veo sucia”

“Top Chef VIP 4″ de Telemundo entró en su etapa culminante. Con nueve participantes en juego de 20 que comenzaron en el “reality show”, las exigencias de los jueces se vuelven cada vez más estrictas.

De lo anterior puede dar fe Cristina Porta. Esta noche, en medio del caos culinario por la inmunidad, la chef Betty Vázquez interrumpió a la periodista española con una advertencia directa.

“‘I need You’ (Te necesito). No sé ni qué estoy haciendo, de verdad”, dijo Porta al ver llegar a Vázquez a su estación.

La chef, sin dejarla terminar, respondió: “Yo te veo desconcentrada, te veo sucia”.

Sin ocultar su molestia, la exparticipante de “La casa de los famosos 4″ manifestó que no le gustaron las palabras de la experta. Asimismo, explicó que estaba corta de tiempo para completar su platillo.

“Yo te puedo dar ideas, pero si no, me voy también. Necesito que se concentren y que piensen en la salud del comensal que en este caso somos tus jueces. Yo también puedo decidir y decir ‘no lo quiero probar porque para mí no cumple con las normas de higiene”, continuó la chef mexicana.

Quien también fungió como jurado de “MasterChef México” detalló cuatro movimientos prohibidos en la cocina: manejar pollo, limpiarse las manos en el mandil, lavarse las manos y secarlas con el mandil.

“Ya no cumpliste”, subrayó Vázquez.

Porta, quien se caracteriza por su fuerte carácter, explotó. “Ya me he cabreado. Aquí nadie, menos (Juan) Soler cocina con orden, limpieza y todo perfecto, y he visto personas guarras en la cocina”.