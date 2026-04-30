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¿Qué le pasó a Olivia Wilde? Su rostro desata teorías y preocupación

La actriz de 42 años da de qué hablar en redes sociales

30 de abril de 2026 - 12:52 PM

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Olivia Wilde (Foto: Archivo)
Olivia Wilde, en una foto de archivo del 2021.
Por El Universal / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

La actriz Olivia Wilde está dando de qué hablar por su cambio, el cual ha generado una mezcla de preocupación por su salud y especulaciones sobre procedimientos estéticos.

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Wilde, de 42 años, ha aparecido públicamente en varios eventos como la promoción de la película “The Invite”, los premios Fashion Trust U.S 2026 en Nya Studios, y más recientemente asistió a la doceava ceremonia de entrega del premio Breakthrough.

El tema de conversación en redes se ha centrado en lo distinta que luce, sobre todo su rostro, y se ha especulado que al igual que con otras celebridades, Olivia podría haber usado Ozempic, fármaco para la diabetes, como método de adelgazamiento rápido, lo que suele producir el llamado “rostro de Ozempic” (pérdida de grasa facial).

Olivia Wilde, en una foto del 18 de abril de 2026.
Olivia Wilde, en una foto del 18 de abril de 2026. (Jordan Strauss)

¿Qué le pudo haber pasado al rostro de Olivia Wilde?

  1. Extracción de grasa bucal (Buccal Fat Removal): Se debate si se sometió a esta cirugía estética, que elimina las almohadillas de grasa de las mejillas para definir más los pómulos, una tendencia creciente en Hollywood.
  2. Proceso natural de envejecimiento: Muchos seguidores defienden que simplemente está envejeciendo de forma natural y que factores como la iluminación de la alfombra roja o el maquillaje acentúan sus rasgos.
  3. Estrés personal: Algunos medios sugieren que los años recientes, marcados por su mediática ruptura con Harry Styles y batallas legales por la custodia de sus hijos con Jason Sudeikis, podrían haber afectado su estado físico.

Olivia Wilde, es una actriz y directora de cine irlandoestadounidense, es reconocida por sus papeles en las series “The O. C.” y “Dr. House”; ha aparecido, entre otras producciones, en “Cowboys & Aliens”, “In Time”, “Drinking Buddies” y “Rush”.

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actriz
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El Universal / GDA
El Universal es un periódico fundado en 1916 en México. Durante más de 100 años, ha sido una fuente confiable de noticias y análisis, abarcando una amplia gama de temas nacionales...
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