¿Qué le pasó a Olivia Wilde? Su rostro desata teorías y preocupación
La actriz de 42 años da de qué hablar en redes sociales
30 de abril de 2026 - 12:52 PM
30 de abril de 2026 - 12:52 PM
La actriz Olivia Wilde está dando de qué hablar por su cambio, el cual ha generado una mezcla de preocupación por su salud y especulaciones sobre procedimientos estéticos.
Wilde, de 42 años, ha aparecido públicamente en varios eventos como la promoción de la película “The Invite”, los premios Fashion Trust U.S 2026 en Nya Studios, y más recientemente asistió a la doceava ceremonia de entrega del premio Breakthrough.
El tema de conversación en redes se ha centrado en lo distinta que luce, sobre todo su rostro, y se ha especulado que al igual que con otras celebridades, Olivia podría haber usado Ozempic, fármaco para la diabetes, como método de adelgazamiento rápido, lo que suele producir el llamado “rostro de Ozempic” (pérdida de grasa facial).
Olivia Wilde, es una actriz y directora de cine irlandoestadounidense, es reconocida por sus papeles en las series “The O. C.” y “Dr. House”; ha aparecido, entre otras producciones, en “Cowboys & Aliens”, “In Time”, “Drinking Buddies” y “Rush”.
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