Payasos y Burbujas lleva el “clown” al Teatro Paradise en Río Piedras

Lo que en 2025 comenzó como un gesto espontáneo para aliviar el cansancio emocional tras un ensayo teatral, soplar burbujas entre compañeros, hoy es Payasos y Burbujas, un colectivo artístico integrado por estudiantes y egresados de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.

Este fin de semana, del 1 al 3 de mayo, el grupo se pintará las narices de rojo para presentar Brujas en el Caribe en el Teatro Paradise, en Río Piedras. La propuesta, construida desde el lenguaje del “clown”, combina risas, juego y reflexión para ofrecer más que una obra teatral: una experiencia artística que se sumerge en la vida cotidiana puertorriqueña.

Según la actriz y directora creativa Daylene Krystal Olivo Martínez, el grupo de payasos surgió luego de que varios compañeros salieran de un ensayo de otra producción teatral en la IUPI. Mientras compraban materiales de escenografía, y en medio del estrés propio del proceso creativo, comenzaron a soplar burbujas como una forma de relajarse.

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De ese gesto espontáneo nació una reflexión sobre el juego, la fragilidad y el carácter efímero del teatro.

“Estábamos sacando nuestros niños interiores a pasear jugando, simplemente vacilando con las burbujas. Empezamos a filosofar sobre ellas, a decir que la vida es como una burbuja: efímera. El teatro mismo es como una burbuja”, recordó Olivo Martínez.

Aquella imagen terminó convirtiéndose en el punto de partida del colectivo. “Entonces pensé: Oye, estaría bonito hacer algo con payasos… Payasos y Burbujas. Y rápido pensamos en Fabiola”, agregó.

Pronto, Fabiola Isabel González Ramos se convirtió en la presidenta del colectivo y, más adelante, en la directora del evento que se presentará este fin de semana. La propuesta creativa le llamó la atención desde el comienzo, pues González Ramos viene de una familia de payasos: su madre y su padre también ejercieron este oficio.

Para la celebración del Día del Teatro, el equipo preparó un “sketch” cómico que marcó una de sus primeras apariciones ante la comunidad artística.

“Ahí fue donde nos dimos a conocer. Fue bien ameno, fueron los profesores, el director del departamento, fue bien bonito. Es como bien contagioso, lo que estamos haciendo”, compartió Olivo Martínez.

1 / 7 | "Clown boricua" en escena: Payasos y Burbujas. Parte del colectivo de Payasos y Burbujas quienes presentarán Brujas en el Caribe en el Teatro Paradise, en Río Piedras, como parte de una propuesta que combina teatro, juego y humor. - Suministrada 1 / 7 "Clown boricua" en escena: Payasos y Burbujas Parte del colectivo de Payasos y Burbujas quienes presentarán Brujas en el Caribe en el Teatro Paradise, en Río Piedras, como parte de una propuesta que combina teatro, juego y humor. Suministrada Compartir

A simple vista el grupo pareciera solo estar compuesto por teatreros y dramaturgos, pero no es así. Aunque todos vienen de la IUPI, hay miembros que son estudiantes de comunicación, educación, bellas artes y antropología.

“Esto ha crecido entre amigos que confiamos en nosotros y en nuestro arte. Hemos colaborado entre todos y todos tenemos nuestras distintas áreas, pero nos complementamos para hacer posibles los proyectos”, comentó la regidora Atabeira Soto Cortés.

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Sobre Burbujas en el Caribe

Durante el fin de semana, el público podrá participar de activaciones circenses, venta de tatuajes, propuestas de artistas y marcas locales, además de presentaciones musicales que acompañarán el cierre de las funciones.

El domingo continuará con un mercado familiar que incluirá talleres, juegos, música, presentaciones artísticas y actividades para niños.

Este evento se describe a sí mismo como un “laboratorio creativo” en donde se discutirán problemáticas sociales en Puerto Rico. La idea central es solucionar los problemas “de la manera más imposible posible”.

“Por ejemplo, queremos que la gente se quede (en Puerto Rico) así que vamos a hacer una burbuja grande para que se queden. Pero sabemos que por leyes de física, obviamente las burbujas no se quedan, parte del “clown” es la ingenuidad”, explicó González Ramos.

Parte de los cortos artísticos que presentarán están relacionados con el duelo. Desde el fallecimiento de su padre, González Ramos se inspiró en ese sentimiento como punto de partida para su creación artística y como hacer de un momento tan complejo uno más llevadero entre la comunidad de teatreros.

“Mi amigos me consolaron y cuidaron y eso también fue inspiración para yo poder hacer este proyecto porque no podemos enfrentar las cosas solos, es bueno estar en comunidad” compartió la directora.

“Nuestra visión siempre ha sido de burlarnos de nuestras desgracias como país y como personas, porque es lo que el clown representa”, afirmó Olivo Martínez

El “clown” es una técnica teatral que permite, a través del juego, lograr espontaneidad y el disfrute desde lo “ridículo”, algo a lo que González Ramos llamó “terapéutico”

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“A los adultos a veces se les olvida que pueden jugar y que pueden ser libres… A veces tienes que hacer cosas ridículas frente a la gente y tú misma soltarte, aunque te abochornes, hacerlo”, añadió Soto Cortés.

¿Por qué el Teatro Paradise?

Aunque la elección de este espacio puede resultar sorprendente, fue una decisión premeditada. El Paradise fue fundado como cine en 1945 y permaneció en funciones hasta 1987. En 2022, el Fideicomiso para el Desarrollo de Río Piedras asumió la titularidad del espacio, que hoy funciona como un teatro al aire libre. Esa condición fue, precisamente, parte de lo que cautivó a la directora del evento.

“Yo no lo veía en ningún otro lugar. Es el hecho de que mi pieza vaya con el tema de lo que es un Puerto Rico en decadencia, una ruina, pues decidí hacerlo más inmersivo y adentrar al público en un lugar en ruinas y por eso escogí el Paradise”, explicó González Ramos.

1 / 14 | Fotos: Comunidad rescata el Cine Teatro Paradise tras décadas de abandono. En medio de un recorrido por el antiguo teatro Paradise, Ricardo Cobián, Omar Cuadrado Santana y el planificador Juan “Tato” Rivera, miembros del Fideicomiso para el Desarrollo de Río Piedras, contaron detalles de la lucha por largos años para rescatar la icónica estructura a la que proyectan “devolverle” su gran valor cultural. - Carlos Giusti/Staff 1 / 14 Fotos: Comunidad rescata el Cine Teatro Paradise tras décadas de abandono En medio de un recorrido por el antiguo teatro Paradise, Ricardo Cobián, Omar Cuadrado Santana y el planificador Juan “Tato” Rivera, miembros del Fideicomiso para el Desarrollo de Río Piedras, contaron detalles de la lucha por largos años para rescatar la icónica estructura a la que proyectan “devolverle” su gran valor cultural. Carlos Giusti/Staff Compartir

Aunque el espacio tiene sus limitaciones, ofreció la flexibilidad que el colectivo buscaba para el evento, algo que, según sus integrantes, un teatro convencional no podía brindar.

“Hay muchos retos en este espacio, pero es un espacio bello en el que se pueden hacer muchas cosas”, explicó el actor y asistente de dirección Melvin E. Acosta Andújar.

La preparación de este evento fue autogestionada por el grupo. Realizaron desde ventas, hasta iniciativas de recaudación de fondos para hacerlo realidad.

“Hemos hecho de todo y todo ha ido directamente para poder financiar este proyecto. Pero también siento que, dentro de todo, en el camino nos hemos encontrado con mucha gente que ha estado bien dispuesta a ayudarnos y a meter mano”, admitió Soto Cortés.

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De cara al futuro, el colectivo aspira a ampliar su trabajo más allá del escenario y fortalecer su vínculo con distintas comunidades. Parte de esa visión incluye continuar ofreciendo talleres y llevar el lenguaje del clown a otros espacios en Puerto Rico, como ya han comenzado a hacer en actividades comunitarias y culturales.