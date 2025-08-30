Opinión
30 de agosto de 2025
80°nubes dispersas
Paco Pizaña revela su separación en “Top Chef VIP”: “Todo tiene ciclos”

El modelo dijo que no piensa cargar con culpas ni con prejuicios

30 de agosto de 2025 - 11:28 PM

Yany Prado y Paco Pizaña, de "Top Chef VIP 4". (Facebook)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

El actor y modelo mexicano Paco Pizaña es, sin duda, uno de los participantes más apasionados en la historia de “Top Chef VIP” de Telemundo. Esto quedó más que evidenciado cuando, en medio de la presentación de un platillo, confesó que atravesaba una separación.

“Lo que yo quiero contar es una anécdota que, precisamente, ocurre en Tailandia. En este viaje viajo con una mujer de la cual estaba tremendamente enamorado, tenía ganas de casarme, quería dejarlo todo en la raya con ella”, comenzó el intérprete.

Ese viaje, sin embargo, se convirtió en el final de la relación. La historia, de igual forma, se repitió para Pizaña mientras participa en la competencia de cocina.

“De pronto, se vino un colapso y me tiene un poco frustrado porque no puedo hacer nada desde aquí adentro, pero no me voy a ir, entendí que todo tiene ciclos. Se me está colapasando el mundo”, exteriorizó.

El modelo continuó que esta vez no piensa cargar con culpas ni con prejuicios. Todo lo contrario, el artista manifestó que utilizará la situación a su favor en la cocina.

“La cocina a mí me está transformando. Para que algo empiece, algo tiene que ser destruido”, apuntó.

Sus compañeros, el panel de jueces y la presentadora Carmen Villalobos se mostraron sorprendidos con la confesión. Después de ser evaluado, todos se acercaron con gestos de solidaridad.

Elvis Crespo: Ícono global de la música tropical y superestrella puertorriqueña, ganador de múltiples premios de la industria, continúa su legado con el lanzamiento de su nuevo álbum "Poeta Herido".
1 / 21 | Conoce a los participantes de la cuarta temporada de "Top Chef VIP"

Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia.
