Celinee Santos vence a Nicole Curiel con sus berenjenas en “Top Chef VIP 4”
La decisión del jurado, sin embargo, no fue del agrado del resto de participantes de la competencia culinaria de Telemundo
28 de agosto de 2025 - 9:47 PM
La eliminación más reciente de “Top Chef VIP 4″ de Telemundo fue protagonizada por los participantes más jóvenes de la temporada. Nicole Curiel, Celinee Santos y Matías Ochoa se midieron por asegurar su permanencia en el “reality show”.
Al final de la noche, sin embargo, Curiel tuvo que despedirse de sus compañeros. El reto de eliminación consistió en la preparación de una berenjena.
“Hoy le decimos adiós a la más pequeña de ‘Top Chef VIP 4’. Gracias Nicole. Te deseamos todo el éxito del mundo. Déjale tu mensaje”, lee el mensaje con el que la producción despidió a la mexicana.
La creadora de contenido, de igual manera, había expresado anteriormente que jamás imaginó llegar tan lejos. El gran ganador se llevará $200,000 en efectivo y el codiciado título.
Santos, quien ha tenido problemas de convivencia con sus compañeros, se mostró contenta de prevalecer. La exreina de belleza atribuyó a una “ayuda de Dios” su éxito.
La cuarta temporada de “Top Chef VIP” se estrenó el martes 22 de julio a las 7:00 p.m. por Telemundo. Puede seguir la competencia todas las noches de lunes a viernes y los domingos.
