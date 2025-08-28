Opinión
28 de agosto de 2025
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Celinee Santos vence a Nicole Curiel con sus berenjenas en “Top Chef VIP 4”

La decisión del jurado, sin embargo, no fue del agrado del resto de participantes de la competencia culinaria de Telemundo

28 de agosto de 2025 - 9:47 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Nicole Curiel llegó al "Top 10" de "Top Chef VIP". (Facebook)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

La eliminación más reciente de “Top Chef VIP 4″ de Telemundo fue protagonizada por los participantes más jóvenes de la temporada. Nicole Curiel, Celinee Santos y Matías Ochoa se midieron por asegurar su permanencia en el “reality show”.

Al final de la noche, sin embargo, Curiel tuvo que despedirse de sus compañeros. El reto de eliminación consistió en la preparación de una berenjena.

“Hoy le decimos adiós a la más pequeña de ‘Top Chef VIP 4’. Gracias Nicole. Te deseamos todo el éxito del mundo. Déjale tu mensaje”, lee el mensaje con el que la producción despidió a la mexicana.

La creadora de contenido, de igual manera, había expresado anteriormente que jamás imaginó llegar tan lejos. El gran ganador se llevará $200,000 en efectivo y el codiciado título.

Santos, quien ha tenido problemas de convivencia con sus compañeros, se mostró contenta de prevalecer. La exreina de belleza atribuyó a una “ayuda de Dios” su éxito.

La cuarta temporada de “Top Chef VIP” se estrenó el martes 22 de julio a las 7:00 p.m. por Telemundo. Puede seguir la competencia todas las noches de lunes a viernes y los domingos.

El primer grupo de famosos fue confirmado el martes, 1 de julio.Marías Ochoa - Creador de contenido argentino.﻿Elvis Crespo: Ícono global de la música tropical y superestrella puertorriqueña, ganador de múltiples premios de la industria, continúa su legado con el lanzamiento de su nuevo álbum "Poeta Herido".
1 / 21 | Conoce a los participantes de la cuarta temporada de "Top Chef VIP" . El primer grupo de famosos fue confirmado el martes, 1 de julio. - Suministrada

ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
