23 de agosto de 2025
81°lluvia ligera
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Norkys Batista protagoniza la salida más fría de “Top Chef VIP”

Como nadie lloró por su eliminación, la actriz argumentó que así quería despedirse

23 de agosto de 2025 - 8:33 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Norkys Batista se convirtió en la décima eliminada de "Top Chef VIP". (Facebook)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Cada eliminación de “Top Chef VIP 4″ ha sido muy emotiva, entre lágrimas, abrazos y expresiones de agradecimiento. Sin embargo, todo cambió ayer, jueves, con la salida de Norkys Batista, ya que la actriz venezolana recibió una de las despedidas más frías en la historia de la producción.

RELACIONADAS

Además de ella, las nominadas fueron la influencer mexicana Nicole Curiel y la modelo dominicana Celinee Santos. Para tomar la decisión, irónicamente los jueces determinaron quién cometió menos errores en la prueba de eliminación.

Finalmente, el nombre de Batista fue anunciado y la famosa lo asumió con valentía, incluso con alivio, ya que afirmó que se acababa de quitar un peso de encima. “Me voy despojándome de muchas cosas que no me estaban gustando, que no me agradaban”, expresó.

De hecho, aseguró que se iba deseándole lo mejor a Matías Ochoa, Angélica Celaya y Salvador Zerboni. Con esto, la actriz aclaró que sus buenas vibras solo iban destinadas a un grupo de participantes.

Las imágenes mostraron que su despedida no solo fue fría, sino que algunos deseaban que saliera del “reality show”. Tal es el caso del actor Francisco “Paco” Pizaña: “Qué buena salida, de todas las que hubo hasta este momento, eres la peor arpía que ha pisado ‘Top Chef VIP’… Adiós”, apuntó.

Pese a que nadie lloró por su eliminación, Batista argumentó que así quería despedirse: “Con alegría, sin llanto, sin nada”. Pero Pizaña seguía disparando: “No lloró nadie, porque no dejaste huella en nadie. Ya, a la casita por favor”, agregó.

La artista de 47 años, quien fue primera finalista del Miss Venezuela 1999, aseguró que lo más difícil de estar en “Top Chef VIP 4″ no fueron las recetas o las evaluaciones del jurado, sino la convivencia con el resto de famosos.

“Estar con ellos y escucharlos hablar mal de quienes supuestamente eran su familia, mientras cocinaban y los veían. Era una cosa que me hacía cortocircuito”, expresó.

Sin embargo, también destacó que el programa no solo representó una competencia, sino una escuela en la que aprendió mucho sobre la disciplina que existe en la cocina. “Me voy feliz, porque al final solté lo que quería soltar. Todos supieron lo que pienso de ellos”, sentenció.

La intérprete se convirtió en la décima eliminada de “Top Chef VIP”, por lo que quedan 10 competidores que lucharán no solo por convertirse en el nuevo rey culinario, sino en el dueño de $200 mil.

El primer grupo de famosos fue confirmado el martes, 1 de julio.Marías Ochoa - Creador de contenido argentino.﻿Elvis Crespo: Ícono global de la música tropical y superestrella puertorriqueña, ganador de múltiples premios de la industria, continúa su legado con el lanzamiento de su nuevo álbum "Poeta Herido".
1 / 21 | Conoce a los participantes de la cuarta temporada de "Top Chef VIP" . El primer grupo de famosos fue confirmado el martes, 1 de julio. - Suministrada

Tags
televisiónReality ShowsTop Chef VIP
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
