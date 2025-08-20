Opinión
20 de agosto de 2025
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Baja inesperada en la cocina de “Top Chef VIP 4″

El resto de los participantes lamentaron la noticias y recibieron a los jueces más exigentes, los niños

20 de agosto de 2025 - 8:44 PM

Yany Prado y Paco Pizaña, de "Top Chef VIP 4". (Facebook)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Para los participantes de “Top Chef VIP 4″ de Telemundo ha sido difícil superar la eliminación del presentador guatemalteco Héctor Sandarti. En medio del duelo, el grupo de famosos recibió otra noticia que terminó con los pocos ánimos que tenían para el episodio de hoy.

RELACIONADAS

La cubana Yany Prado, quien desde hace una semana ha estado ausente en el “reality show” conducido por Carmen Villalobos, envío noticias poco alentadoras desde Cuba. Su decisión, de igual forma, le dio un giro inesperado al juego por los $200,000 y el codiciado título.

“El son, el ritmo y el sabor de Cuba se quedan con nosotros. Yany nos deja esta noche por motivos personales y todos en ‘Top Chef VIP 4’ le deseamos lo mejor siempre”, lee el mensaje con el que la producción reveló la noticia a sus seguidores de las redes sociales.

Muchos acudieron a la sección de comentarios para expresar su desánimo ante la salida de Prado. Asimismo, reconocieron que la actriz aportaba dinamismo y buenos platos a la competencia.

Para completar, los participantes se enfrentaron a uno de los retos más complicados en la historia de “Top Chef VIP”. Se trata del episodio en el que niños de distintas edades asumen el papel de jurado.

“Llegan a ‘Top Chef VIP 4’ los jueces más exigentes del mundo ¡los niños! ¿Podrán los cocineros conquistar sus pequeños paladares?”, expresaron.

El primer grupo de famosos fue confirmado el martes, 1 de julio.Marías Ochoa - Creador de contenido argentino.﻿Elvis Crespo: Ícono global de la música tropical y superestrella puertorriqueña, ganador de múltiples premios de la industria, continúa su legado con el lanzamiento de su nuevo álbum "Poeta Herido".
1 / 21 | Conoce a los participantes de la cuarta temporada de "Top Chef VIP" . El primer grupo de famosos fue confirmado el martes, 1 de julio. - Suministrada

Top Chef VIPGastronomíatelevisiónReality ShowsTelemundo
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
El diario de hoy
martes, 19 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
