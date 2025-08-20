Baja inesperada en la cocina de “Top Chef VIP 4″

Para los participantes de “Top Chef VIP 4″ de Telemundo ha sido difícil superar la eliminación del presentador guatemalteco Héctor Sandarti. En medio del duelo, el grupo de famosos recibió otra noticia que terminó con los pocos ánimos que tenían para el episodio de hoy.

La cubana Yany Prado, quien desde hace una semana ha estado ausente en el “reality show” conducido por Carmen Villalobos, envío noticias poco alentadoras desde Cuba. Su decisión, de igual forma, le dio un giro inesperado al juego por los $200,000 y el codiciado título.

“El son, el ritmo y el sabor de Cuba se quedan con nosotros. Yany nos deja esta noche por motivos personales y todos en ‘Top Chef VIP 4’ le deseamos lo mejor siempre”, lee el mensaje con el que la producción reveló la noticia a sus seguidores de las redes sociales.

Muchos acudieron a la sección de comentarios para expresar su desánimo ante la salida de Prado. Asimismo, reconocieron que la actriz aportaba dinamismo y buenos platos a la competencia.

Para completar, los participantes se enfrentaron a uno de los retos más complicados en la historia de “Top Chef VIP”. Se trata del episodio en el que niños de distintas edades asumen el papel de jurado.

“Llegan a ‘Top Chef VIP 4’ los jueces más exigentes del mundo ¡los niños! ¿Podrán los cocineros conquistar sus pequeños paladares?”, expresaron.