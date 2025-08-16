Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
16 de agosto de 2025
83°lluvia ligera
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

La razón por la que Valeria y Jerry ya no estarán en “Top Chef VIP 4”

Cada vez son menos en el “reality show” de cocina de Telemundo

16 de agosto de 2025 - 9:34 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Jerry Bazúa y Valeria Cuevas son los eliminados más recientes de "Top Chef VIP 4". (jomar.rivera@gfrmedia.com)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

“Top Chef VIP 4″ de Telemundo presentó el elenco mejor preparado en la historia del “reality show”. Según avanzan los episodios, a los jueces les resulta más complicado elegir a un eliminado.

RELACIONADAS

Esta semana, sin embargo, no fue uno sino dos los famosos que le dijeron adiós a “la cocina más exigente de la televisión hispana”. Se trata de los cantantes mexicanos Valeria Cuevas y Jerry Bazúa.

“El camino en ‘Top Chef VIP 4’ ha terminado para Valeria, pero sabemos que seguirá brillando en lo que más le apasiona... la música. ¡Hasta siempre!”, lee el mensaje que compartió ayer la producción.

Hoy, sin ellos esperarlo, los chef Toño De Livier, Betty Vázquez y Tita regresaron con un reto cuyo perdedor se marcharía hoy mismo de la competencia. En esta ocasión el turno le correspondió a Bazúa.

“Detrás del hombre de rancho con una gran voz hay un compañero con un enorme corazón. Jerry, aunque hoy dejas ‘Top Chef VIP 4′, te deseamos todo el éxito del mundo", comunicaron en las redes sociales de la competencia.

El gran ganador o ganadora de “Top Chef VIP 4″ se llevará $200,000 en efectivo y el codiciado título. Lambda García, Alana Lliteras y Patricia Navidad fueron los ganadores de las primera tres temporadas, respectivamente.

El primer grupo de famosos fue confirmado el martes, 1 de julio.Marías Ochoa - Creador de contenido argentino.﻿Elvis Crespo: Ícono global de la música tropical y superestrella puertorriqueña, ganador de múltiples premios de la industria, continúa su legado con el lanzamiento de su nuevo álbum "Poeta Herido".
1 / 21 | Conoce a los participantes de la cuarta temporada de "Top Chef VIP" . El primer grupo de famosos fue confirmado el martes, 1 de julio. - Suministrada

Tags
Top Chef VIPTelemundotelevisiónReality Shows
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 15 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: