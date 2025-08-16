La razón por la que Valeria y Jerry ya no estarán en “Top Chef VIP 4”

“Top Chef VIP 4″ de Telemundo presentó el elenco mejor preparado en la historia del “reality show”. Según avanzan los episodios, a los jueces les resulta más complicado elegir a un eliminado.

Esta semana, sin embargo, no fue uno sino dos los famosos que le dijeron adiós a “la cocina más exigente de la televisión hispana”. Se trata de los cantantes mexicanos Valeria Cuevas y Jerry Bazúa.

“El camino en ‘Top Chef VIP 4’ ha terminado para Valeria, pero sabemos que seguirá brillando en lo que más le apasiona... la música. ¡Hasta siempre!”, lee el mensaje que compartió ayer la producción.

Hoy, sin ellos esperarlo, los chef Toño De Livier, Betty Vázquez y Tita regresaron con un reto cuyo perdedor se marcharía hoy mismo de la competencia. En esta ocasión el turno le correspondió a Bazúa.

“Detrás del hombre de rancho con una gran voz hay un compañero con un enorme corazón. Jerry, aunque hoy dejas ‘Top Chef VIP 4′, te deseamos todo el éxito del mundo", comunicaron en las redes sociales de la competencia.

El gran ganador o ganadora de “Top Chef VIP 4″ se llevará $200,000 en efectivo y el codiciado título. Lambda García, Alana Lliteras y Patricia Navidad fueron los ganadores de las primera tres temporadas, respectivamente.