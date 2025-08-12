Nadie lo vio venir: Sergio Sendel queda eliminado de “Top Chef VIP”

Los lunes y los jueves son noches de eliminación en “Top Chef VIP” de Telemundo. Ayer, 11 de agosto, se dio a conocer un nuevo eliminado de la competencia que conduce la colombiana Carmen Villalobos para Telemundo.

Norkys Batista, Celinee Santos y Sergio Sendel estuvieron en la cuerda floja. En esta ocasión, sin embargo, se fue el favorito de muchos: el reconocido villano de telenovelas.

Los jueces dieron su veredicto al final del episodio y determinaron que el platillo de Sendel no estuvo a la altura para continuar en la competencia. La decisión dejó boquiabiertos a varios famosos y las redes sociales estallaron contra el jurado. “Ya comienzan los favoritismos”, dijeron algunos.

Tras escuchar el anuncio, el actor hizo un saludo de capitán y sonrió en un abrazo con Santos, que según los fans de “Top Chef VIP”, debía ser la eliminada de la noche.

Así es la vida”, expresó Sendel a Batista, mientras el resto de competidores no podían creerlo. “No es posible, se va Sendel”, comentó Salvador Zerboni.

Por su parte, la actriz y cantante Lorena Herrera explicó que, aunque el reconocido artista no hable mucho ni se relaciona cercanamente con los demás, “va a hacer mucha falta”.