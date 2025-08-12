Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
12 de agosto de 2025
85°bruma
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Nadie lo vio venir: Sergio Sendel queda eliminado de “Top Chef VIP”

El villano de telenovelas estuvo en la cuerda floja junto a Norkys Batista y Celinee Santos

12 de agosto de 2025 - 4:50 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Sergio Sendel se caracterizó por no relacionarse con sus compañeros durante la competencia. (Facebook)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Los lunes y los jueves son noches de eliminación en “Top Chef VIP” de Telemundo. Ayer, 11 de agosto, se dio a conocer un nuevo eliminado de la competencia que conduce la colombiana Carmen Villalobos para Telemundo.

RELACIONADAS

Norkys Batista, Celinee Santos y Sergio Sendel estuvieron en la cuerda floja. En esta ocasión, sin embargo, se fue el favorito de muchos: el reconocido villano de telenovelas.

Los jueces dieron su veredicto al final del episodio y determinaron que el platillo de Sendel no estuvo a la altura para continuar en la competencia. La decisión dejó boquiabiertos a varios famosos y las redes sociales estallaron contra el jurado. “Ya comienzan los favoritismos”, dijeron algunos.

Tras escuchar el anuncio, el actor hizo un saludo de capitán y sonrió en un abrazo con Santos, que según los fans de “Top Chef VIP”, debía ser la eliminada de la noche.

Así es la vida”, expresó Sendel a Batista, mientras el resto de competidores no podían creerlo. “No es posible, se va Sendel”, comentó Salvador Zerboni.

Por su parte, la actriz y cantante Lorena Herrera explicó que, aunque el reconocido artista no hable mucho ni se relaciona cercanamente con los demás, “va a hacer mucha falta”.

El primer grupo de famosos fue confirmado el martes, 1 de julio.Marías Ochoa - Creador de contenido argentino.﻿Elvis Crespo: Ícono global de la música tropical y superestrella puertorriqueña, ganador de múltiples premios de la industria, continúa su legado con el lanzamiento de su nuevo álbum "Poeta Herido".
1 / 21 | Conoce a los participantes de la cuarta temporada de "Top Chef VIP" . El primer grupo de famosos fue confirmado el martes, 1 de julio. - Suministrada

Tags
Top Chef VIPTelemundotelevisiónGastronomía
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 12 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: