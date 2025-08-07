¿Te atreverías a cuestionar a un chef Michelin?: conoce qué participante de “Top Chef VIP” lo hizo

Los fogones de “Top Chef VIP 4″ de Telemundo se vuelven más calientes con cada episodio que se transmite. Anoche, sin embargo, la audiencia fue testigo de un programa que marcó la historia de la producción.

Todo comenzó en el segundo reto de la noche, donde los participantes se midieron para presentar la mejor versión de un tamal y lograr la salvación. Para ello, la cocina recibió al chef Michelin Roberto Alcocer.

El equipo Mostaza hizo un homenaje a la comida tradicional mexicana con un menú que nombró “¡Ese tamal, ta bien!" y “México en la piel”. Los jueces, como de costumbre, evaluaron la sazón.

Lo que nadie imaginó es que el cantante de música regional mexicana Gerardo “Jerry” Bazúa no quedaría satisfecho con la evaluación. Como nunca antes, el intérprete cuestionó a Alcocer.

“Cuando dices innovar, ¿qué es innovar para ti? Digo, para entenderte", dijo Bazúa con seriedad.

Sus compañeros en la cava se mostraron sorprendidos con la actitud del cantante. Lorena Herrera no pudo contenerse y exteriorizó su opinión.

“¿Cómo le vas a hablar, una persona que no sabe de cocina, a un chef Michelin?”, comentó. Curvy Zelma, por su parte, sostuvo: “Yo, ese momento, me lo ahorraba”.

Juan Soler y Nicole Curiel fueron otros dos participantes que comunicaron su malestar. Esta noche, según los comerciales, se vivirá otro episodio marcado por las discusiones.