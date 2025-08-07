Opinión
7 de agosto de 2025
Televisión
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

¿Te atreverías a cuestionar a un chef Michelin?: conoce qué participante de “Top Chef VIP” lo hizo

La cuarta temporada del “reality show” de Telemundo se pone cada vez más intensa

7 de agosto de 2025 - 1:51 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Elvis Crespo junto a Jerry Bazúa en "Top Chef VIP 4" de Telemundo. (Facebook)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vida

Los fogones de “Top Chef VIP 4″ de Telemundo se vuelven más calientes con cada episodio que se transmite. Anoche, sin embargo, la audiencia fue testigo de un programa que marcó la historia de la producción.

Todo comenzó en el segundo reto de la noche, donde los participantes se midieron para presentar la mejor versión de un tamal y lograr la salvación. Para ello, la cocina recibió al chef Michelin Roberto Alcocer.

El equipo Mostaza hizo un homenaje a la comida tradicional mexicana con un menú que nombró “¡Ese tamal, ta bien!" y “México en la piel”. Los jueces, como de costumbre, evaluaron la sazón.

Lo que nadie imaginó es que el cantante de música regional mexicana Gerardo “Jerry” Bazúa no quedaría satisfecho con la evaluación. Como nunca antes, el intérprete cuestionó a Alcocer.

“Cuando dices innovar, ¿qué es innovar para ti? Digo, para entenderte", dijo Bazúa con seriedad.

Sus compañeros en la cava se mostraron sorprendidos con la actitud del cantante. Lorena Herrera no pudo contenerse y exteriorizó su opinión.

“¿Cómo le vas a hablar, una persona que no sabe de cocina, a un chef Michelin?”, comentó. Curvy Zelma, por su parte, sostuvo: “Yo, ese momento, me lo ahorraba”.

Juan Soler y Nicole Curiel fueron otros dos participantes que comunicaron su malestar. Esta noche, según los comerciales, se vivirá otro episodio marcado por las discusiones.

El primer grupo de famosos fue confirmado el martes, 1 de julio.Marías Ochoa - Creador de contenido argentino.﻿Elvis Crespo: Ícono global de la música tropical y superestrella puertorriqueña, ganador de múltiples premios de la industria, continúa su legado con el lanzamiento de su nuevo álbum "Poeta Herido".
1 / 21 | Conoce a los participantes de la cuarta temporada de "Top Chef VIP" . El primer grupo de famosos fue confirmado el martes, 1 de julio. - Suministrada

Top Chef VIP Telemundo televisión Reality Shows
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
