Héctor Sandarti dedica un platillo a la hija de su esposa en “Top Chef VIP 4”

“Cuando conocí a Paulina, mi esposa, me dijo que ya tenía una hija, que no podía tener más y me preguntó muy honestamente: ‘Héctor, si te casas conmigo, ¿renuncias a ser padre biológico? Si no, con todo el amor del mundo te dejo ir’. Lo pensé un minuto y dije: ‘Si no tengo hijos propios no pasa nada, me quedo con ustedes y espero que sea para toda la vida”, reveló Sandarti en el año 2021 a TV Notas.