Héctor Sandarti se expresa tras el estreno de “La casa de los famosos 4”: “La decisión no fue mía”

Con su carismática personalidad, el presentador reiteró que la decisión de no continuar con este proyecto de telerrealidad no fue suya, sin embargo, le deseó éxito a su excompañera y al equipo de trabajo del programa.

“Yo no había querido pronunciarme sobre mi salida, pero me hicieron una entrevista donde dije que la decisión no había sido mía y lo sostengo, la decisión no fue mía. Pero lo importante es todo el cariño que recibí ayer. Es un ‘show’ que amo, que amé y que disfruté hacer esas tres temporadas con un equipo de gente increíble. Ya me comuniqué con Jimena y con todos mis productores para desearles el mejor de los éxitos en esta cuarta temporada porque hay gente valiosísima dentro de ese proyecto”, continuó.