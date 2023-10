Luego de anunciarse su sorpresiva salida de la conducción de “La Casa de los Famosos”, el presentador Héctor Sandarti reapareció en las redes sociales con un aspecto que preocupó un poco a sus seguidores.

“No se espanten, soy yo. Pareciera que me atropelló un camión, pero no, no es así. Lo que tengo yo en mi rostro es producto de una operación estética, una cirugía plástica que me acabo de hacer”, explicó en un video a través de su cuenta de Instagram.

Vestido con una bata de hospital y desde una camilla, el guatemalteco compartió unos selfies de su reciente paso por un quirófano para “darse una ayudita y verse más fresco”.

“Alguna vez pensé: Si algún día me hago una cirugía estética en rostro, sería después de los 50 y algo muy natural. Ese día llegó”, aseguró Sandarti, quien aprovechó su visita a su país natal Guatemala con motivo del cumpleaños y deceso de su madre, para realizarse algunos “retoques”.

Pero, ¿Qué fue lo que se hizo?

Según reveló, se realizó una ritidoplastia cervical y blefaroplastia superior.

“En “español”: Reducción de papada y párpados superiores. No lo hice para cambiar mis facciones o expresión, es solo una refrescadita de rostro para disminuir el paso de los años y ofrecerles siempre mi mejor sonrisa”, explicó.

El pasado mes de septiembre, la cadena televisiva Telemundo anunció la cuarta temporada de “La Casa de los Famosos” que llegará a inicios del 2024. Asimismo, indicó que el periodista Nacho Lozano, será el nuevo compañero y copresentador de las galas de la famosa casa junto a Jimena Gállego.

Aunque hasta el momento, Sandarti no se ha expresado sobre su salida luego de tres temporadas, aseguró a sus seguidores que “regresa un nuevo Sandarti, renovado, rejuvenecido y recargado, pero sobre todo con muchas ganas de volver a la televisión y estar más cerca de ustedes. ¡Los quiero!!!”.