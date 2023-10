Tras el exponencial éxito de sus pasadas tres temporadas, Telemundo confirmó el regreso de “La casa de los famosos”, así lo dio a conocer la cadena de televisión hispana a través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram el pasado 13 de septiembre.

Según el escrito, el emblemático conductor del “reality show”, Héctor Sandarti, ya no formará parte de la producción. En su lugar, llegará el periodista Nacho Lozano, quien ahora estará al mando en compañía de Jimena Gállego.

“¡El ‘reality’ más esperado de la televisión hispana en los Estados Unidos le da la bienvenida a Nacho Lozano! El nuevo copresentador de ‘La casa de los famosos’ que se unirá a Jimena Gállego, para conducir la cuarta temporada que estrenará a principios del 2024″, se leyó en la descripción.

El Nuevo Día aprovechó la entrevista con Gállego por los Premios Billboard de la Música Latina para conocer su sentir ante el cambio de copresentador. La periodista mexicana dijo que le “cae muy bien y ya hemos estado conviviendo en un par de ocasiones”.

Asimismo, la comunicadora agregó que le emociona el hecho de saber que, en solo meses, volverá a la pantalla con la producción que tantos momentos de alegría le ha regalado.

“Una cuarta temporada es como, wow, apenas me acuerdo de la primera y todo lo que surgió y todo lo que ha pasado desde entonces. Es un honor para mí poder estar en ‘La casa de los famosos’ y disfrutar noche tras noche”, agregó.

Con el pensamiento de que no puede entrar en un estado de comodidad, debido a lo intenso que suele ser el “reality show”, Gállego exteriorizó que con cada edición busca hacerlo mejor porque “el público siempre se merece lo mejor”.

“Es un ‘show’ que amo con todo mi corazón, pero que también es agotador porque sí requiere el 100% de mí y eso, la verdad, se lo agradezco a mi marido, a mis hijas y a mis papás que me aguantan, me ayudan y me dan un soporte familiar importante durante esos meses porque de verdad yo me desaparezco mental y físicamente”, sostuvo la simpática animadora.

Según el cronograma de los los próximos “realities”, se espera que la cuarta temporada de “La casa de los famosos” llegue durante las primeras semanas de enero, que será aproximadamente cuando “Exatlón All-Stars” llegue a su fin.