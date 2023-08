Emilio Osorio, quinto finalista de “La casa de los famosos México” fue recibido en el foro del programa solo por su padre, el productor Juan Osorio, su madre, Niurka Marcos no pudo ni entrar a la empresa Televisa, ya que está vetada por los fuertes comentarios que ha hecho en contra del “reality” y su productora Rosa María Nogerón; la cubana evidenció lo que ella calificó como trampas o fraudes que la producción habría querido cometer en contra del “Team infierno”, del que su hijo formaba parte.

Marcos solo estuvo como parte del panel del programa cuando su hijo Emilio estuvo nominado y fue salvado, en aquella ocasión despotricó en contra de la producción y de cómo, supuestamente, estaban favoreciendo al “Team Cielo” encabezado por Jorge Losa; en pleno programa en vivo, la llamada “Mama Niu” expresó su polémica opinión, esa fue la última vez que se le vio en el foro del programa.

Diario, en sus redes sociales, la vedete cubana expresó su crítica al “reality”, incluso compartió que por diferencias de opinión estaba peleada con Juan Osorio y que hasta lo había bloqueado de WhatsApp.

PUBLICIDAD

Niurka viajó desde Mérida para poder recibir a su hijo por si salía de “La casa de los famosos”, “reality” del que ella también formó parte en la versión de Telemundo, también dirigida por Rosa María Nogerón.

Marcos lloró al escuchar que era su hijo quien saldría de la casa, abrazada de sus otros dos hijos, Romina y Kiko, celebró que por fin iba a poder abrazarlo.

Muchos abrazos y besos entre madre e hijo cuando por fin estuvieron frente a frente, Romina y Kiko también fueron parte del emotivo reencuentro familiar; le mostraron al “Halcón”, como ahora llaman a al quinto finalista, una manta del “Team Infierno” y acordaron comer juntos hoy para poder conversar de todo lo que ocurrió afuera mientras él estaba aislado dentro de la casa.

En redes sociales varios usuarios lamentaron que Marcos no fuera invitada por Televisa ni siquiera como público del programa, aunque otros expresaron que por “no medir sus palabras” se perdió de un momento que hubiera sido muy feliz para su hijo.

“No importa que no les hayan dejado entrar, la familia Marcos está más unida y fuerte que nunca. Emi, tienes una mamá de quién sentirte mega orgulloso, te defendió de principio a fin. Niurka: te admiro y envio mucho cariño, hiciste una labor admirable. Me da mucho gusto verlos ya juntos, ¡felicidades!”, opinó alguien de la audiencia.

Niurka, feliz de que Emilio saliera del “reality”

Esta mañana, la cubana dijo: “Estoy muy contenta, la familia nuevamente unida; no estoy triste, con la pena, estoy muy contenta que mi hijo haya salido de esa mierda llena de fraude, estoy fascinada porque mi hijo cumplió su cometido de darse a conocer con toda la gente y no estoy triste porque no ganó, porque ese no era el objetivo ni para él ni para nosotros, el objetivo era que la gente lo conociera”.

PUBLICIDAD

Marcos puntualizó que le mostrará a Osorio los videos donde conductores y personas le tiraron “hate” cuando estaba adentro, por ejemplo, cuando aseguraron que le escupió a la comida de Wendy Guevara y a una bebida de Poncho de Nigris, además de cuando aseguraron que su hijo estaba practicando santería dentro de la casa.

Finalmente “la mujer escándalo” agradeció a la gente que la acompañó en esta historia “llena de toxicidad, angustia y dolor” que fue “La casa de los famosos” para ella y su familia.