Celinee Santos pasa directo a la prueba de eliminación de “Top Chef VIP 4″

Sus compañeros, quienes en su ausencia han tenido que enfrentar retos importantes, manifestaron su descontento ante la presencia de Santos. De hecho, muchos de ellos exigieron una sanción para la dominicana.

“Celinee, bienvenida, nuevamente, espero que ya estés bien recuperada. ¿Cómo te has sentido estos días fuera de la cocina?”, preguntó la presentadora Carmen Villalobos.

“Muy triste, ya que, estar fuera de la cocina, trancada en un cuarto, pues, obvio, me desespera”, respondió.

Paco Pizaña y Yany Prado no pudieron quedarse callados. Otros, como Norkys Batista, sostuvieron que intentaron comunicarse con Santos y esta no les respondió.

“No, amiga, todos te preguntábamos, como yo, cómo sigues, cómo estabas, y no me respondías. ¿A quién visitaste? No visitaste a nadie”, subrayó.

PUBLICIDAD

Villalobos, por su parte, le adelantó a Santos que sus compañeros han dado “pasos gigantescos en esta competencia”. Angélica Celaya, de igual manera, confesó que la dominicana “se la pasó saliendo, entacada”.

Al final, la exreina reconoció que se encontraba en desventaja. También se hizo responsable de las consecuencias.

“Como saben todos, en ‘Top Chef VIP’ las ausencias tienen consecuencias. En este caso, Celinee, por todo este tiempo que estuviste fuera de las cocinas irás directamente a la eliminación de este lunes”, advirtió.

La participante intentó agotar todas las esperanzas para mantenerse a salvo. En esa línea, preguntó: “¿No habrá un reto por ahí que me pueda salvar?”.