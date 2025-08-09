Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
9 de agosto de 2025
81°ligeramente nublado
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Celinee Santos pasa directo a la prueba de eliminación de “Top Chef VIP 4″

En este “reality show”, según Carmen Villalobos, “las ausencias tienen consecuencias”

9 de agosto de 2025 - 9:26 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Celinee Santos obtuvo el título de Miss República Dominicana Internacional en el 2022. (Facebook)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

La modelo y exreina de belleza dominicana Celinee Santos se ausentó durante, al menos, dos semanas en la cocina de “Top Chef VIP 4″ por supuestas razones médicas. Esta noche, finalmente, Miss República Dominicana Internacional 2022 regresó al “reality show” de Telemundo.

RELACIONADAS

Sus compañeros, quienes en su ausencia han tenido que enfrentar retos importantes, manifestaron su descontento ante la presencia de Santos. De hecho, muchos de ellos exigieron una sanción para la dominicana.

“Celinee, bienvenida, nuevamente, espero que ya estés bien recuperada. ¿Cómo te has sentido estos días fuera de la cocina?”, preguntó la presentadora Carmen Villalobos.

“Muy triste, ya que, estar fuera de la cocina, trancada en un cuarto, pues, obvio, me desespera”, respondió.

Paco Pizaña y Yany Prado no pudieron quedarse callados. Otros, como Norkys Batista, sostuvieron que intentaron comunicarse con Santos y esta no les respondió.

“No, amiga, todos te preguntábamos, como yo, cómo sigues, cómo estabas, y no me respondías. ¿A quién visitaste? No visitaste a nadie”, subrayó.

Villalobos, por su parte, le adelantó a Santos que sus compañeros han dado “pasos gigantescos en esta competencia”. Angélica Celaya, de igual manera, confesó que la dominicana “se la pasó saliendo, entacada”.

Al final, la exreina reconoció que se encontraba en desventaja. También se hizo responsable de las consecuencias.

“Como saben todos, en ‘Top Chef VIP’ las ausencias tienen consecuencias. En este caso, Celinee, por todo este tiempo que estuviste fuera de las cocinas irás directamente a la eliminación de este lunes”, advirtió.

La participante intentó agotar todas las esperanzas para mantenerse a salvo. En esa línea, preguntó: “¿No habrá un reto por ahí que me pueda salvar?”.

El primer grupo de famosos fue confirmado el martes, 1 de julio.Marías Ochoa - Creador de contenido argentino.﻿Elvis Crespo: Ícono global de la música tropical y superestrella puertorriqueña, ganador de múltiples premios de la industria, continúa su legado con el lanzamiento de su nuevo álbum "Poeta Herido".
1 / 21 | Conoce a los participantes de la cuarta temporada de "Top Chef VIP" . El primer grupo de famosos fue confirmado el martes, 1 de julio. - Suministrada
Tags
Top Chef VIPtelevisiónReality ShowsTelemundo
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 8 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: