Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
8 de agosto de 2025
81°nubes dispersas
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Elvis Crespo abandona “Top Chef VIP 4″

El intérprete de merengue cedió su espacio a uno de los eliminados de la noche

8 de agosto de 2025 - 9:45 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Elvis Crespo fue despedido al ritmo de "Suavamente". (Facebook)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Justo cuando comenzaba a “cogerle el piso” a la cocina, el merenguero puertorriqueño Elvis Crespo sorprendió esta noche a la audiencia de “Top Chef VIP 4″ con el anuncio de que abandonaba la competencia. Según el intérprete, jamás pensó llegar a este punto de la temporada.

RELACIONADAS

El cantante de 54 años reveló su decisión antes de que los jueces mencionaran el nombre del eliminado de la noche. El duelo fue protagonizado por Norkys Batista, Matías Ochoa y Héctor Sandarti.

Toño de Livier, Betty Vázquez y Tita, quienes conforman el panel de jueces, intentaron impedir al boricua. Este, sin embargo, no los dejó hablar y pidió a sus compañeros que lo despidieran.

“Estoy hecha un mar de lágrimas porque creo que para nadie es un secreto que tu presencia aquí era alegría pura. O sea, eres un ser humano tan bonito, con una energía y una luz tan linda. Cuando yo me enteré que tú venías me alegré muchísimo porque además me rumbeaba tus canciones, me encanta el merengue, o sea, te dije que mi canción favorita tuya es ‘Nuestra canción’, así se llama, y tener aquí, para mí fue un placer”, dijo la presentadora Carmen Villalobos visiblemente afectada.

El resto de participantes, entre lágrimas, despidieron al cantante. Antes de que tomara sus cuchillos entonaron “Suavemente”.

Los participantes de esta nueva temporada son: Sergio Sendel, Lorena Herrera, Juan Soler, Cristina Porta, Jerry Bazúa, Valeria Cuevas, Sergio Goyri, Nicole Curiel, Curvy Zelma, Elvis Crespo, Héctor Sandarti, Salvador Zerboni, Paco Pizaña, Matías Ochoa, Christopher Vélez, Angélica Celaya, Yany Prado, Norkys Batista, Celinee Santos, y Karina “La Voz” Moreno.

El gran ganador logrará llevarse el título de “Top Chef VIP” y $200,000.

El primer grupo de famosos fue confirmado el martes, 1 de julio.Marías Ochoa - Creador de contenido argentino.﻿Elvis Crespo: Ícono global de la música tropical y superestrella puertorriqueña, ganador de múltiples premios de la industria, continúa su legado con el lanzamiento de su nuevo álbum "Poeta Herido".
1 / 21 | Conoce a los participantes de la cuarta temporada de "Top Chef VIP" . El primer grupo de famosos fue confirmado el martes, 1 de julio. - Suministrada

Tags
Top Chef VIPTelemundotelevisiónReality ShowsElvis Crespo
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 7 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: