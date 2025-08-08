Elvis Crespo abandona “Top Chef VIP 4″

Justo cuando comenzaba a “cogerle el piso” a la cocina, el merenguero puertorriqueño Elvis Crespo sorprendió esta noche a la audiencia de “Top Chef VIP 4″ con el anuncio de que abandonaba la competencia. Según el intérprete, jamás pensó llegar a este punto de la temporada.

El cantante de 54 años reveló su decisión antes de que los jueces mencionaran el nombre del eliminado de la noche. El duelo fue protagonizado por Norkys Batista, Matías Ochoa y Héctor Sandarti.

Toño de Livier, Betty Vázquez y Tita, quienes conforman el panel de jueces, intentaron impedir al boricua. Este, sin embargo, no los dejó hablar y pidió a sus compañeros que lo despidieran.

“Estoy hecha un mar de lágrimas porque creo que para nadie es un secreto que tu presencia aquí era alegría pura. O sea, eres un ser humano tan bonito, con una energía y una luz tan linda. Cuando yo me enteré que tú venías me alegré muchísimo porque además me rumbeaba tus canciones, me encanta el merengue, o sea, te dije que mi canción favorita tuya es ‘Nuestra canción’, así se llama, y tener aquí, para mí fue un placer”, dijo la presentadora Carmen Villalobos visiblemente afectada.

El resto de participantes, entre lágrimas, despidieron al cantante. Antes de que tomara sus cuchillos entonaron “Suavemente”.

Los participantes de esta nueva temporada son: Sergio Sendel, Lorena Herrera, Juan Soler, Cristina Porta, Jerry Bazúa, Valeria Cuevas, Sergio Goyri, Nicole Curiel, Curvy Zelma, Elvis Crespo, Héctor Sandarti, Salvador Zerboni, Paco Pizaña, Matías Ochoa, Christopher Vélez, Angélica Celaya, Yany Prado, Norkys Batista, Celinee Santos, y Karina “La Voz” Moreno.

El gran ganador logrará llevarse el título de “Top Chef VIP” y $200,000.