Elvis Crespo sana con música y cocina: “Los genes de cocinero de mami y papi están saliendo a flote”

“Es un concepto que me cautiva y que me enamora”, cuenta Crespo en entrevista con EFE, quien antes del pasado 22 de julio, cuando estrenó el programa por Telemundo , solo preparaba “desayunos y cosas simples”.

“A mí nunca me interesó ni me llamó la atención (cocinar) y agradezco que no me obligaron y que dejaron que yo me manifestara de manera libre para que yo encontrara mi camino”, relata Crespo.