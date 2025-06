San Juan - Después de una larga ausencia en el escenario más emblemático de la isla, el merenguero Elvis Crespo regresa al Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot con su “próxima gran jugada”: un espectáculo cargado no solo de ritmo y sabor, sino también de emoción y una profunda conexión personal.

El Nuevo Día conversó con la voz de “Suavemente” a pocas horas de reencontrarse este sábado, 21 de junio, con su público puertorriqueño en un concierto que también servirá como escenario para el lanzamiento oficial de su nuevo álbum, “Poeta herío”.

¿Qué significa para ti este momento?, preguntó este medio.

“Significa mucho, y máxime por la forma en que pude cambiar mi vida el año pasado, de manera drástica, y mantener la consistencia. Organizar mis finanzas, mi compañía… y seguí enfocado. Levantar mi negocio, mi carrera, y contraté a las personas correctas para hacer un rebranding (renovación de marca). En menos de un año, ¡boom! Choliseo. Aquí el dueño de la puntería soy yo”, expresó emocionado el artista desde el estudio de grabación.

Precisamente, su más reciente proyecto musical fue el refugio perfecto para sanar durante el proceso de divorcio de su exesposa, Maribel Vega, tras 18 años de matrimonio.

“‘Poeta herío’ definitivamente sirvió de inspiración para el concepto del concierto en el Coliseo de Puerto Rico. Fue una producción que me sirvió de terapia. Me refugié en este proyecto y, poco a poco, fui sanando. Si hoy me pongo a hacer ‘Poeta herío’, no me sale, porque ya estoy mejor, gracias a Dios”, agradeció. “Cuando terminé las canciones, de manera orgánica, el Choli me fue reclamando… y aprovecho esta gran plataforma para el lanzamiento oficial”.

Elvis Crespo recibió a El Nuevo Día en uno de los ensayos en Monkey Do Studios. (alexis.cedeno)

Para el “venue” ubicado en Hato Rey, el denominado “Rey del Merengue” contará con un montaje impresionante, dividiendo el viaje musical en cuatro actos cuidadosamente diseñados. “Si adelanto mucho, abriría el regalo… hay cuatro actos y cada uno tiene su particularidad. Va a ser una noche larga, divertida, lo voy a dar todo. Cuento con un gran equipo de producción y todos estamos remando en la misma dirección para presentar un concierto distinto a lo que hemos hecho antes, y que sea vinculante al álbum”.

Con esta presentación, el intérprete de éxitos como “Píntame”, “La foto se me borró” y “Tu sonrisa” marca una nueva era artística que refleja no solo un cambio, sino una evolución en todos los aspectos.

“El Elvis Crespo de 2008 –año en que pisé el Choliseo por primera vez– es uno diferente al de 2025, en todos los aspectos: espiritual, personal y profesional”, confesó. “Sigo siendo un ignorante repleto de curiosidades, pero con un camino ya aprendido y recorrido. Artísticamente, soy otro”.

Cabe destacar que, antes de pisar nuevamente el Choliseo, el merenguero se apoderó de Nueva York y la República Dominicana con un concierto sorpresa, marcando así el territorio de “Poeta herío” antes de regresar a su casa, donde continuará poniendo a bailar miles de corazones.

“Times Square es una plataforma global. Cuando me propusieron hacer esto, me pareció genial. Tiene sentido: yo nací en Nueva York, hacía mucho que no iba, y quise presentar mi álbum allí, que fuera el Génesis (su hija)”, explicó. “Luego, Santiago, República Dominicana. ¿Por qué ahí? Porque tengo colaboraciones con unos muchachos que son parte de un nuevo movimiento musical que nació allá. Ahora lo presento en Puerto Rico, donde yo artísticamente nací. Puerto Rico fue mi primer aplauso, mi primer escenario. Yo soy de aquí”, recalcó.

Elvis Crespo asegura tener muchas oportunidades laborales futuras. (alexis.cedeno)

Para su Isla del Encanto, Crespo sugirió un código de vestimenta –época medieval futurista– para los fanáticos que asistan este sábado, aunque aclaró que no es un requisito para disfrutar del espectáculo.

¿Qué esperas que el público boricua sienta al escuchar “Poeta herío” por primera vez en vivo?

“Voy a presentar un repertorio exquisito. Este álbum fue una conexión mía donde de algo personal quise manifestarme artísticamente, y terminé monetizando mi dolor. Así como Beethoven monetizó a través de ‘Claro de luna’, y Frida Kahlo con las infidelidades de Diego, yo monetizo mi música, monetizo mi dolor. Como le di con todo, el álbum salió especial”, dijo sobre la producción, que incluye colaboraciones con Arcángel, Fariana, Ivy Queen, Jerry Rivera, Luck Ra, Toño Rosario y Víctor Manuelle.

¿Qué sigue para Elvis Crespo luego de este gran regreso?, preguntamos al finalizar la conversación.

“El exceso de futuro es ansiedad”, aseguró. “Si me pongo a mirar para allá abajo… esto que está pasando es tan hermoso. Prefiero vivir este momento presente, único y diferente, observando las oportunidades que se me presentan. Definitivamente, yo soy uno de los favoritos de Dios, porque me llegan oportunidades impresionantes todos los días, relacionadas con el mundo musical y el entretenimiento”.

“Por alguna razón, estoy recibiendo acercamientos especiales, y voy viendo un día a la vez. Tengo 54 años, quiero relajarme, pero a mí me gusta trabajar. Si Dios me da 100 años de vida, los voy a trabajar. Claro está, haciendo lo que me apasiona y viviendo un día a la vez”, concluyó.